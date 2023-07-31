震撼彈！直呼局勢成同志間相猜忌　謝典林宣布「即日退出國民黨」

謝典林退黨投震撼彈　國民黨表達惋惜：理解其取捨間的兩難

▲謝典林昨在臉書發文宣布，即日起退出國民黨，國民黨今發聲明對謝典林決定表達尊重與惋惜，並強調理解其取捨間的兩難。（圖／翻攝謝典林臉書）
▲謝典林昨在臉書發文宣布，即日起退出國民黨，國民黨今發聲明對謝典林決定表達尊重與惋惜，並強調理解其取捨間的兩難。（圖／翻攝謝典林臉書）

記者翁子竣／台北報導

支持鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林昨深夜拋下震撼彈，宣布即日起正式退出國民黨。對此，國民黨今（31）日發聲明對謝典林決定表達尊重與惋惜，理解其取捨間的兩難；並稱有心人士將對此事加油添醋，呼籲支持者不要受到影響。

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郭台銘自角逐國民黨總統初選失利後，仍不斷醞釀獨立參選聲勢，公開表態挺郭的謝典林則屢次與郭台銘同框；選在藍營選情緊迫時刻，謝典林昨在臉書發文宣布即日起退黨，並強調局勢演變至今，已成同志間相猜忌的肅殺氣氛，「不希望再有讓有心人見縫插針的機會。」

對於謝典林退黨風波，國民黨指出，對於謝典林因不願讓人見縫插針而不得不做的決定「表示尊重與惋惜」，國民黨理解其取捨間的兩難，謝一家幾代都是藍營重要成員，相信接下來也一定會和國民黨一起共同努力，下架民進黨實現政黨輪替的目標。

國民黨表示，謝典林議長過去身為忠實黨員與縣議會議長，致力於彰化縣的建設和發展，為改善民生，保障民眾權益付出了巨大的努力，事實上，不只謝典林本人、謝家幾代都是藍營重要的成員，家族長期以來對中部地區、甚至整個台灣的民主與發展都有深遠的貢獻。

國民黨指出，超過六成選民支持政黨輪替，國民黨仍與謝議長有共同理念，因此國民黨仍將致力於團結所有力量，共同實現2024年總統大選的政黨輪替、下架民進黨的目標，以回應台灣人民對政治清廉、社會公正的期待，為中華民國主權與尊嚴而持續奮鬥。

此外，國民黨也呼籲，經全代會無異議通過、國民黨唯一提名的總統候選人是侯友宜，請黨員務必依照中常會通過的《113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範》團結一心支持黨提名候選人。

國民黨表示《行為規範》中強調黨員應全力協助本黨各項提名徵召或核准參選同志當選，不得違反黨政策及決議，因此希望全黨上下皆能遵守規範，全力支持國民黨唯一的候選人侯友宜。

國民黨也說，有心人士一定會對這次的事件加油添醋，因此要請所有的支持者不要受到不實訊息的影響；國民黨是一個「有愛有紀律」的政黨，面對當前「盼望政黨輪替」的主流民意，我們更要團結一致，完成使命，為中華民國的永續發展共同奮鬥。

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