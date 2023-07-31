今天退稅！首波327萬人戶頭多一筆錢 「3件事」小心被騙
政府準備要退錢了！各地區國稅局將於今（31）日起，同步辦理111年度綜合所得稅結算申報第一批退稅作業，全國首批核定件數332.8萬件、退稅金額556億元，其中以直撥退稅為大宗，共計有327.3萬件，共計金額549.2億元。財政部在官網上也特別呼籲民眾要留意詐騙，國稅局不會用電話及ATM轉帳退稅，如果民眾收到不明的簡訊、郵件或電話，要小心可能是詐騙手法，請務必保持警覺心，別輕易掉入陷阱。
記者周淑萍/綜合報導
財政部在官網上也特別呼籲民眾要留意詐騙，首先國稅局不會發送簡訊或電子郵件，提供網址連結來辦理繳稅及退稅。此外，政府專用網址，首段結尾一定是「.gov.tw」，勿點擊不明連結，避免權益受損，要留意，「gov」前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有com。真的覺得有問題可以直接撥打165反詐騙專線。
國稅局提醒，稅捐處不會以電話通知退稅、不會要求確認民眾帳戶餘額，也不會要求提供銀行存款帳。以綜合所得稅來說，不論是利用網路申報、稅額試算、二維條碼申報或人工填寫申報書，只要鍵入或填妥存款帳戶資料者，直接轉帳退稅。營業稅及營利事業所得稅只要填妥直接劃撥退稅同意書，並附上存摺影本，送營業所在地國稅局分局、稽徵所辦理者，直接轉帳退稅。請民眾務必留意，慎防掉入詐騙陷阱。