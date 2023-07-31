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李玟登奧斯卡成經典！《Di Da Di》賣破180萬張　爽朗笑聲永存

▲李玟獨特的美式唱腔，演繹快慢歌都絲絲入扣，是首位受邀登上奧斯卡舞台表演的華人歌手。（圖／萬力達娛樂提供）
▲李玟獨特的美式唱腔，演繹快慢歌都絲絲入扣，是首位受邀登上奧斯卡舞台表演的華人歌手。（圖／萬力達娛樂提供）

娛樂中心/綜合報導

華語歌壇天后李玟（李美林）7月5日驚傳驟逝消息，享年48歲，今（31）日在香港舉辦告別式，全球歌迷同悲。李玟的姊姊李思林在臉書上曝光這項噩耗，提到妹妹因罹患抑鬱症（憂鬱症）在家中釀成憾事，送醫急救仍回天乏術，但她生前留下〈Di Da Di〉、〈月光愛人〉、〈刀馬旦〉等無數金曲，也為電影《花木蘭》、《臥虎藏龍》獻唱過主題曲，更是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手，一生榮耀無限，其樂觀個性與爽朗笑聲也感染了觀眾，永留歌迷心中。

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李玟跨越困難，找回屬於她的「歌路」。（圖／翻攝自李玟臉書 , 2017.07.12）
▲李玟以動感歌手形象出道，活潑開朗個性感染歌迷。（圖／翻攝自李玟臉書 , 2017.07.12）
1993年，李玟以原名「李美林」參加香港無線電視新秀歌唱大賽獲得亞軍，出道時與鄭秀文、許志安等人合唱廣東單曲〈愛情傻戀La La La〉、華語單曲〈愛情動感La La La〉。李玟後來將台灣唱片約簽給現代派唱片，1994年，發行首張個人華語專輯《愛就要趁現在》，以主打歌曲〈我依然是你的情人〉成功打入台灣音樂市場。

▲李玟6月將在台北小巨蛋舉辦「2019 Coco Lee李玟"YOU&I" 世界巡迴演唱會」。（圖／ Timeless Treasure提供, 2019.03.22）
▲李玟生性開朗樂觀，歌曲裡經常有她的爽朗歌聲。（圖／ Timeless Treasure提供, 2019.03.22）
1998年，李玟發行第6張華語專輯《Di Da Di·暗示》，推出舞曲〈Di Da Di〉搖身一變成為百變動感舞后，該專輯在全亞洲銷量高達180萬張，成為台灣90年代最暢銷專輯之一。李玟也曾為真人版電影《花木蘭》主題曲〈自己〉獻唱，而她替李安電影《臥虎藏龍》演唱的主題曲〈A Love Before Time〉，曾入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，此曲中文版〈月光愛人〉，榮獲第20屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」。

▲李玟辣秀完美體態。（圖／翻攝《聲生不息》微博）
▲李玟留在觀眾心裡的永遠是她美妙歌聲及開朗笑聲。（圖／翻攝《聲生不息》微博）
2016年，李玟參加中國大陸綜藝節目《我是歌手》第四季，首發歌手包括李玟、趙傳、李克勤、蘇見信、HAYA樂團、黃致列、徐佳瑩和關喆，補位歌手包括張信哲、容祖兒和老狼。歷經3個月以上的競賽，李玟最終奪得冠軍寶座，同時成為該節目首位非中國大陸籍冠軍選手，締造該節目4季以來諸多紀錄，亞軍為張信哲、季軍黃致列。

▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
李玟小檔案（48歲）

本名：李美林

生日：1975年1月17日

出生地：香港

配偶：樂裕民

出道：1994年《愛就要趁現在》

代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》

成就：

首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手

《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶

以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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