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中國年輕人「出走潮」　大嘆工作難找、東南亞成首選目的地

▲中國年輕人出現「出走潮」，並把東南亞作為遷移目的地。圖為一名中國青年在印尼峇里島沙灘上工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國年輕人出現「出走潮」，並把東南亞作為遷移目的地。圖為一名中國青年在印尼峇里島沙灘上工作。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國經濟受到疫情影響，今年6月創下年輕人失業率最高峰，加上激烈的職場競爭壓力和長輩期許，導致越來越多中國年輕人選擇跨國工作，其中東南亞國家成為該國年輕人的熱門目的地，越來越多年輕人跟上「出走潮」。

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根據《美聯社》，34歲的張川南（Zhang Chuannan）受訪時表示，自己原本在上海的一家化妝品公司擔任會計，但是受到疫情影響，化妝品生意慘淡，沒多久她便失業了。遭到解僱後，她花1400美元（約等同於新台幣4萬2千元）註冊了泰語線上課程，拿到學生簽證後，馬上便搬到陽光明媚的泰國北方清邁。東南亞國家因為距離近、生活成本相對低廉，以及熱帶風情，已經成為中國人「出逃」的熱門目的地。

中國16至24歲人口失業率6月已高達21.3%，這是年輕人「出逃」海外尋找機會的部分原因。再加上中國的好工作難找，即便找到好工作，也增加年輕人忍受冗長工時的壓力。目前尚未有移居海外年輕人的確切統計數量，但在中國熱門社群軟體「小紅書」上，共有數百人發表關於申請到泰國學生簽證的相關貼文。

清邁的私立巴揚大學（Payap University）今年初約有500名中國人開始修習線上泰語課程。曼谷私立杜克語言學校（Duke Language Institute）負責人羅伊斯．王（Royce Heng）表示，每個月都有約180位中國人洽詢簽證和課程資訊。

紐約州立大學奧爾巴尼分校Siena學院（Siena College in Albany, New York）的社會學教授貝弗莉·袁·湯普森（Beverly Yuen Thompson）表示，中國的二十至三十歲年輕人開始重視生活品質，他們寧願前往泰國工作，坐在沙灘上休憩或自拍，過著數位遊牧的生活，也好過被逼迫接受冗長工時又低薪的生活。

來自上海的張川南表示，疫情期間自己曾被關在公寓裡長達好幾週，雖然後來疫情趨緩，但她同樣也害怕相同的事情又發生幾次，比起疫情前，張川南現在更珍惜自由人生的可貴。由於上份工作提供她一筆可觀的資遣費，她在泰國學習期間也積極找尋新工作，目前考慮以線上教學中文維生。她對於現在的生活很滿意，每天在清邁的蟲鳴鳥叫間醒來後，有時間練習瑜伽和冥想，購買喜愛的復古衣服，並參加舞蹈課程。

另一名中國人阿莫尼奧·梁（Armonio Liang）則來自中國四川省，他前往印尼的峇里島工作，原因是他新創的數位公司受到中國政府限制，而他使用的加密貨幣交易則受到警方關切。於是他決定來到風光明媚的峇里島，至少這國家歡迎數位遊牧者。現年38歲的他表示過去的薪資所得幾乎只能勉強維生，但來到印尼後，他可以過上自由又舒適的中產階級生活，而且在海灘上用筆電工作讓他的靈感大爆發，這是他以前從未感受過的體驗。「在成都生活時，每個人的生活壓力都很大，如果我在街上隨意對路人微笑，對方會用一種『你是白痴嗎』的表情看著我。但是在印尼，隨時都可以掛著微笑。」

不過張川南和阿莫尼奧·梁也點出數位遊牧者的生活缺陷，在於不能有小孩，因為小孩需要就學。還有也沒辦法侍奉雙親，萬一家庭出事無法及時救援。張川南說自己面臨結婚的壓力，家裡人不斷催婚；阿莫尼奧·梁則希望父母願意一起搬到峇里島生活，但他的父母擔心醫療品質和遠離親友的孤獨感，不願離開家鄉。雖然利弊得失需要個人衡量，但對於了無牽掛的二十歲至三十歲青年而言，為了更高品質的生活，移居海外成了熱門選項。

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