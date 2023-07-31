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7/31退稅必看！熱門QA整理：退稅查詢、金額不符、國稅局電話一覽

▲綜合所得稅退稅首批入帳，快刷存摺確認，關於退稅查詢、退稅金額不符、國稅局電話等熱門QA一次看。（示意圖／張嘉哲攝）
▲綜合所得稅退稅首批入帳，快刷存摺確認，關於退稅查詢、退稅金額不符、國稅局電話等熱門QA一次看。（示意圖／張嘉哲攝）

記者黃韻文/綜合報導

今天不少人都被錢砸醒，111年度國稅局綜合所得稅「第1批」退稅，終於在今（31）天入帳啦！想知道自己有沒有退稅、什麼條件可以退、退稅金額不符怎麼辦、為什麼刷存摺空空沒入帳，《NOWnews今日新聞》整理熱門QA，一文看懂退稅教學、各區國稅局電話查詢。

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📌為什麼會有退稅？
如果預先扣繳稅額、溢繳税金，或是符合免稅資格等條件，納稅人抵扣金額大於實際繳納金額時，就會退稅。

📌我有退稅嗎？
如何知道自己有無退稅，最簡單也最快的方式，就是到財政部稅務入口網，輸入身分證字號，就能查詢退稅撥付狀態。

🔍綜合所得稅結算申報退稅撥付狀態查詢（點此連結）
🔍查詢退稅資料及退稅資料抵欠明細：自然人憑證健保卡

▲所得稅結算申報今（1）日起跑，今年手機報稅新增現金繳納服務，也能直接申請分期或延期繳納，並試辦報稅附件可上傳的服務。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的退稅案件，都是今（31）日首批退稅。（圖／攝影記者葉政勳攝）
📌退稅是什麼時候？
◾國人綜合所得稅的退稅日期是每年7月31日、每年10月31日、次年1月20日。（遇例假日提前）

◾外僑：111年度綜合所得稅
第1批退稅撥付日：112年8月1日
第2批退稅撥付日：112年9月11日

📌7/31首批所得稅退稅資格
◾網路申報、線上登錄或電話語音確認稅額試算的退稅案件。

◾5月10日前（遇例假日順延）以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。

📌為什麼我該退稅但7/31沒領到錢？
未收到退稅款的話，有可能是納稅人填錯帳號故無法入帳，或是不符合7/31首批所得稅退稅資格，以下狀況會是第2、3批入帳。

◾第2批10月31日：
▪二維條碼或人工申報方式之退稅案件。
▪5月10日(遇例假日順延)前以書面方式向非戶籍所在地稽徵機關確認之稅額試算退稅案件。
▪逾5月10日(遇例假日順延)以書面方式確認之稅額試算退稅案件。

◾第3批明年1月20日（遇例假日提前）
▪逾申報期間以二維條碼、人工申報或書面方式確認稅額試算之退稅案件。
▪申報或確認稅額試算屬繳稅或不繳不退案件，經稽徵機關核定為退稅之案件。

📌為什麼退稅金額不符？
如果原先有退稅，但卻還有其他欠稅、滯納金、罰款未繳，國稅局會用退稅款抵繳其他欠稅。

另一種狀況，核定退稅金額與申報退稅金額不符，可能是沒收到或遺失扣繳憑單而漏報所得， 或誤以為免課稅而未申報。或是申報的免稅額或扣除額未符合規定、未附相關證件被剔除。

📌退稅帳戶查詢
納稅義務人欲查詢退稅資料，可利用網路連線至財政部稅務入口網，透過自然人憑證或健保卡，執行「線上查調」查詢「退稅資料及退稅資料抵欠明細」。
🔍自然人憑證工商憑證健保卡

📌國稅局電話
免費語音服務電話：0800-000-321
◾臺北國稅局（點此查詢各分局電話）
◾高雄國稅局（點此查詢各分局電話）
◾北區國稅局（點此查詢各分局電話）
◾中區國稅局（點此查詢各分局電話）
◾南區國稅局（點此查詢各分局電話）

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