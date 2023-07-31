日圓貶破141！但專家估難再大貶且有「利」可圖　2種人逢低可買進

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他分析，主要是這次日本殖利率曲線空制調整不像去年那麼明確放寬1碼、上下可波動，這次僅表示適度保留彈性，暗示10年期公債殖利率0.5%上限是參考點，而非硬性規定，加上對通膨預期相對鴿派，又沒採取升息動作，市場不僅對日本央行政策感到失望，也揣測日本經濟可能也很糟，導致日圓先升後貶，也反映日本政策牛步化。
陳有忠認為，日本央行不敢斷然捨棄安倍經濟學，大刀闊斧改變政策，有其政治性考量，主要是日本首相岸田執政仍靠安倍派系支撐，因此，這次沒有很明確調整，只是預防性措施，貨幣政策還沒法走向正常化 。不過，現在傳出日本首相岸田文雄考慮在今年9月上半月進行內閣改組，並著眼於長期執政，以推進自己提倡的「新資本主義」和通膨對策，他認為日本會慢慢開始調整貨幣政策，並走向正常化，因此，陳有忠樂觀預期日圓早晚會回升，尤其日本明年通膨目標要降至1.9%，就得靠緊縮貨幣政策。
因此，陳有忠預估，日圓再貶有限，今年做空日圓力道比去年小很多，要再貶到145不容易、機會也不大，145是個支撐區，隨著大家期待9月日本政策的改變，年底前日圓升值空間大於貶值空間，甚至預估年底前日圓有機會挑戰130兌1美元價位。
在日圓操作上，陳有忠認為，今年日本貨幣政策可能會轉換，因此，日圓也將有「利」有圖，建議有投資或實質日圓需求者都可考慮逢低就可買進日圓，因為以目前預估日圓今年底前可能回升到130，從141至130有升值7%的空間，因此，日圓貶到141以上，投資面也可布局。
也由於日圓看升，陳有忠認為想刷卡的人可能就要衡量一下，尤其是下個月才要出國的人，除海外刷卡有1.5%手續費的問題，還有出國刷卡時會不會日圓已回升，屆時刷卡就不見得有利。因此，他建議還是先備一些銀彈，逢低先把日圓換起來，尤其現在日圓仍相對處於低點，可先透過線上換匯存在外幣帳戶，等到要用時再臨櫃或ATM領出來用，多少賺到一碗拉麵也好，除非日圓一路看貶，只是現在日圓兌美元已來到141，再貶有限。