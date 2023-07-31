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日圓貶破141！但專家估難再大貶且有「利」可圖　2種人逢低可買進

▲日圓兌美元又回貶破141價位，但外匯專家認為再大貶空間有限，並看升日圓，建議有投資或實質需求的人，現在逢低就可買進 。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元又回貶破141價位，但外匯專家認為再大貶空間有限，並看升日圓，建議有投資或實質需求的人，現在逢低就可買進 。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本央行上周五宣布調整殖利率曲線控制（YCC）的計畫，允許10年期國債殖利率升至目前0.5％的上限之上，日圓兌美元出現大幅震盪，先回升至137，之後又回貶，今（31）日再貶破141兌1美元，日圓兌新台幣換匯價在0.225元附近。不過，外匯專家接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日本民怨高漲，也面臨通膨壓力，貨幣政策會慢慢趨緊，9月是重要關鍵，「日圓要再大貶到145以上不容易、機率也不大」，甚至年底前日圓有機會挑戰130，加上未來日圓也有「利」可圖，建議有投資、實質需求者逢低都可買進。

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由於日本央行在去年底曾放寬殖利率曲線控制，日圓兌美元從152反彈回升破130，但為何這次日本宣布調整殖利率曲線控制，日圓卻先彈升後回吐所有漲幅，今日更進一步貶破141兌1美元。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪時表示，主要是日本央行開會前媒體就先曝光消息，市場就已先反映，等政策公布隨即湧現失望性賣壓。

他分析，主要是這次日本殖利率曲線空制調整不像去年那麼明確放寬1碼、上下可波動，這次僅表示適度保留彈性，暗示10年期公債殖利率0.5%上限是參考點，而非硬性規定，加上對通膨預期相對鴿派，又沒採取升息動作，市場不僅對日本央行政策感到失望，也揣測日本經濟可能也很糟，導致日圓先升後貶，也反映日本政策牛步化。

陳有忠認為，日本央行不敢斷然捨棄安倍經濟學，大刀闊斧改變政策，有其政治性考量，主要是日本首相岸田執政仍靠安倍派系支撐，因此，這次沒有很明確調整，只是預防性措施，貨幣政策還沒法走向正常化 。不過，現在傳出日本首相岸田文雄考慮在今年9月上半月進行內閣改組，並著眼於長期執政，以推進自己提倡的「新資本主義」和通膨對策，他認為日本會慢慢開始調整貨幣政策，並走向正常化，因此，陳有忠樂觀預期日圓早晚會回升，尤其日本明年通膨目標要降至1.9%，就得靠緊縮貨幣政策。

因此，陳有忠預估，日圓再貶有限，今年做空日圓力道比去年小很多，要再貶到145不容易、機會也不大，145是個支撐區，隨著大家期待9月日本政策的改變，年底前日圓升值空間大於貶值空間，甚至預估年底前日圓有機會挑戰130兌1美元價位。

在日圓操作上，陳有忠認為，今年日本貨幣政策可能會轉換，因此，日圓也將有「利」有圖，建議有投資或實質日圓需求者都可考慮逢低就可買進日圓，因為以目前預估日圓今年底前可能回升到130，從141至130有升值7%的空間，因此，日圓貶到141以上，投資面也可布局。

也由於日圓看升，陳有忠認為想刷卡的人可能就要衡量一下，尤其是下個月才要出國的人，除海外刷卡有1.5%手續費的問題，還有出國刷卡時會不會日圓已回升，屆時刷卡就不見得有利。因此，他建議還是先備一些銀彈，逢低先把日圓換起來，尤其現在日圓仍相對處於低點，可先透過線上換匯存在外幣帳戶，等到要用時再臨櫃或ATM領出來用，多少賺到一碗拉麵也好，除非日圓一路看貶，只是現在日圓兌美元已來到141，再貶有限。

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