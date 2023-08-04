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告五人必聽的5首歌曲！〈在這座城市遺失了你〉主唱雲安真實故事

▲告五人必聽的歌曲中，失戀神曲〈在這座城市遺失了你〉出自主唱雲安（右）的真實故事。（圖／相信音樂提供）
▲告五人必聽的歌曲中，失戀神曲〈在這座城市遺失了你〉出自主唱雲安（右）的真實故事。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

告五人由雲安、犬青、哲謙組成，他們從2017年時在宜蘭成團，被相信音樂簽下，成為五月天的同門師弟，在今年一口氣站上北高雙蛋的舞台，可以說是「越級打怪」，且門票一開賣都隨即秒殺，可見其人氣。而說到告五人，就不得不提這5首必聽歌曲，包含〈在這座城市遺失了你〉、〈好不容易〉、〈愛人錯過〉、〈帶我去找夜生活〉、〈醜人多做怪〉。

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〈在這座城市遺失了你〉　主唱雲安真實故事

〈在這座城市遺失了你〉是告五人在2020年推出的歌曲，該曲有「失戀神曲」的封號，這首歌曲還入圍了第32屆金曲獎「年度歌曲」，淒涼的歌詞讓聽者都忍不住陷入失戀的回憶中。MV敘述在3個不同的城市，3段不同的關係，感受著不同的失去，這首歌也是主唱雲安的真實故事，當時他失戀傷透心，因此用彈吉他的方式抒發，並用文字紀錄了心情，最後寫成歌曲。

▲告五人分享入圍金曲心情。（圖／相信音樂提供）
▲〈在這座城市遺失了你〉是主唱雲安（左）的真實故事。（圖／相信音樂提供）
〈好不容易〉奪華語單曲冠軍　日文版找來日本男神合作

〈好不容易〉拿下2023 hito流行音樂獎的「hito電視主題曲」及「年度十大華語歌曲」殊榮，此曲先前就勇奪串流平台年度華語單曲冠軍寶座。近期告五人還與日本男神藤岡靛合作，推出〈好不容易〉日文版〈晴天〉，兩組音樂人更用歌聲合體，為耳熟能詳的旋律賦予新生命。

▲告五人高雄開唱。（圖／相信音樂提供）
▲告五人的歌曲〈好不容易〉日文版〈陽光〉，邀來藤岡靛合作。（圖／相信音樂提供）
〈愛人錯過〉　願天下有情人不再錯過

〈愛人錯過〉收錄在專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》，該曲在各平台擁有超高點擊，光是在YT就有4234萬次，第一句歌詞「我肯定，在幾百年前，就說過愛你。只是你忘了，而我也沒記起」，就引起聽者的注意，讓人忍不住想繼續聽，想知道歌曲裡蘊含的是什麼樣的愛情故事？

▲人氣樂團告五人擔綱高雄跨年開場。（圖／高雄市政府提供）
▲告五人神曲〈愛人錯過〉擁有破億點擊。（圖／高雄市政府提供）
〈帶我去找夜生活〉　唱出夜晚微醺的Chill感

〈帶我去找夜生活〉是在2019年12月推出的，這首歌帶有迷幻的感覺，讓人在聽的過程中竟會帶點微醺的感受，該曲描繪每個人在深夜的某個時刻，獨自沉浸也好、眾人狂歡也好，那份清晰又模糊的執念，在夜幕低垂的片刻，尋覓屬於自我的夜和生活。

▲告五人看《華燈初上》蘿絲媽媽的情傷湧靈感，創作出分手情歌《好不容易》。（圖／相信音樂）
▲告五人的〈帶我去找夜生活〉，充滿夜晚的迷幻感。（圖／相信音樂）
〈醜人多作怪〉　通勤時哼出旋律寫成歌

〈醜人多作怪〉與過往告五人的風格不太相同，多了點震撼、不羈的感受，雲安提到，這首有著百萬點擊的歌曲，是在通勤的過程中創作出來的，「〈醜人多作怪〉是我們3人共同的故事，那時候就想說一定要寫成歌。當時開車開一開，我就哼出『醜人多作怪』這句歌詞和旋律，同時犬青跟著和聲，謙哥也開始敲打節奏，很好玩，真是個魔幻時刻！」

▲告五人將攻蛋開唱。（圖／相信音樂提供）
▲告五人的歌曲〈醜人多作怪〉是雲安（左起）、犬青、哲謙通勤時創作出來的。（圖／相信音樂提供）

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