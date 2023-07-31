NBA／評選歷史最佳十人竟沒有LBJ、Curry！傳奇球星Dr.J解釋原因
美國職籃NBA退役球星「J博士」（Dr.J）Julius Erving，近期在參加播客節目時評選出了心目中的歷史前十大球星，分別是（以下不分排名）Oscar Robertson、Michael Jordan、Wilt Chamberlain、Elgin Baylor、Karl Malone、Magic Johnson、Jerry West、Kareem Abdul-Jabbar、Bill Russell、Tiny Archibald。
實習記者陳逸/綜合報導
其中Baylor、Chamberlain、Russell、Robertson、West五名球員是Erving心中不可動搖的名單，Erving還表示這五人名單早在他15歲時就已經確定。
這份名單與大多數人公認的人選略有出入，其中像是Malone、Archibald平常比較不常出現在這份名單當中，對此Erving開玩笑的說到，自己可能會被大家討厭，因為這份名單會擾亂所有人的排名。
值得一提的是，這份名單中並沒有出現任合現役球員，尤其是LeBron James、Stephen Curry兩位已經被大多數人公認的前十球星，被主持人問到其原因時，Erving解釋到，他們兩位的生涯都還沒結束，必須等到他們退役了再來評價。
另外Erving在名單中選擇了Malone，便意味著在他心目中歷史第一大前鋒的位置並非是Tim Duncan，這一點引起了球迷的廣泛討論，Erving則是相當堅持Malone的排名必須在Duncan前面。