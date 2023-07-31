習近平：共軍要正風肅紀反腐　扭住高層以上率下

烏克蘭與俄軍激戰東北　巴赫姆特等前線傳捷報

▲烏軍在烏克蘭東北部地區激戰，烏軍寸土不讓，甚至還在部分地區傳出捷報。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏軍在烏克蘭東北部地區激戰，烏軍寸土不讓，甚至還在部分地區傳出捷報。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭高階官員今天通報，烏軍在烏克蘭東北部地區激戰，烏軍寸土不讓，甚至還在部分地區傳出捷報。

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路透社報導，俄羅斯軍方表示，已在東北部地區牽制住烏軍，還擊落3架試圖攻擊莫斯科、毀損據報為政府辦公大樓的烏克蘭無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容今天是前線「美好的一天，強大的一天」，特別是在巴赫姆特（Bakhmut）附近。烏軍表示，正在奪回俄軍5月占領巴赫姆特時淪陷的陣地。

俄軍發動連串夜間空襲，鎖定烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）一棟「非住宅建築」。空襲造成起火，但未傳傷亡。

澤倫斯基報導稱，烏克蘭北部城鎮蘇米（Sumy）一所學校昨天遭遇攻擊造成1死，救援隊清理現場瓦礫時，又發現另一具遺體。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，俄羅斯軍隊「試圖將我們趕出」莫斯科在2022年2月入侵後占領的東北部高地，但烏克蘭軍隊後來重新奪回掌控權。

她告訴國家電視台，俄軍的關鍵任務是「將我們的部隊從巴赫姆特地區轉移出去，我們在那裡發動了成功的攻勢」。

「他們本週無休止地發動攻擊，但我們的部隊抵抗了這些攻擊，有時甚至將他們擊退，造成重大損失。」

烏克蘭上月發起反攻，重點是向南發動攻勢，並奪回巴赫姆特周圍陣地。

但烏克蘭控制的東北部城鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）和利曼（Lyman）周圍也爆發了激烈戰鬥。

馬里亞爾表示，俄軍還「頑強地」試圖收復烏軍占領的南部前線地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120731

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