習近平三談軍隊反腐　共軍可能迎來風暴

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章表示，盛傳前國防大學政委劉亞洲上將被查；劉亞洲曾任成都軍區空軍（「西部戰區空軍」前身）政委，習近平這次在西部戰區空軍高調談反腐，未知是否巧合。
除了這次談反腐外，「全軍黨的建設會議」於20至21日在北京召開時，習近平也曾強調持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，期間中央軍委副主席何衛東指出，「堅定不移持續正風肅紀反腐」。
本月24日，中央政治局就「全面加強軍事治理」進行集體學習，習近平在會上表示，要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理。
與此同時，軍委裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，要徵集自2017年10月以來採購違規違紀問題的線索，追查範圍包括操守缺失、拉幫結派、以專謀私、洩密及監管缺失等。
文章表示，習近平執政之後在軍隊掀起反腐風暴，軍委前副主席郭伯雄和徐才厚落馬；經過幾年整肅，同時為了維護軍隊形象，官方已不再披露高級將領貪腐案。
另據指出，火箭軍最近爆出高層集體腐敗醜聞，據稱還涉及洩密；境外媒體報導，火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中已被帶走調查，前副司令員吳國華中將自殺。
綜合習近平近期多次提及反腐，加上外媒報導火箭軍的傳聞，文章表示，「軍隊反腐可能將迎來一場新風暴。」（編輯：唐佩君）1120731