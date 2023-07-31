北京一商場開幕僅月餘　驚傳路面塌陷天坑

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網友爭相於微博與推特廣傳，鄰近北京京西大悅城路面塌陷的圖像和影音。京西大悅城於今年6月18日開業，緊鄰蘋果園交通樞紐，占地約莫23萬平方公尺。
雖然大悅城發表聲明指出，塌陷並未危及大悅城建築體，正全力修復路面，但中國網友仍抨擊：「這破爛玩意兒才開業多久啊就這施工質量」、「豆腐渣工程麼」、「重點是發生在北京。」
另有網友指出：「這樣的畫面不得不轉。這坑實在是太大了。就是10輛車也填不滿。這種情況不知道能不能避免？施工的時候難道下面就沒有填平嗎？莫非大雨真的是施工檢驗員嗎？」
據公開資料，大悅城是「中共央企中糧集團」闢建、結合住商辦的大型綜合建築，中糧集團類似的建案遍布北京、天津、上海及杭州、武漢、深圳等城市。
新京報訪問自駕車停放在大悅城地下停車場的車主說，晚間7時他和朋友正在大悅城裡閒逛，聽廣播通知他趕往停車格，才知道西邊塌了全泡水。
在事故現場指揮調度的工作人員表示，塌陷範圍擴及地面到地下2層頂板，以及地下2層西側一處牆體坍塌，所幸無人傷亡。
受颱風杜蘇芮環流影響，北京市連日來驟降豪大雨，防汛指揮部29日晚間7時啟動9條全市防汛紅色（一級）預警，包括天安門、北京故宮博物院、頤和園等景點及公園全部關閉。
北京市氣象台表示，這次降雨將持續4天，預計從7月29日夜間至8月1日，北京有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，降雨過程中陣風可達7級左右。
專家提醒，這次降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨，當時引發土石流與嚴重淹水，造成79人死亡。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120731