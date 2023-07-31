前瞻軌道建設獨厚高雄？高捷局長吳義隆：選舉抹黑

針對外界質疑高雄市捷運經費，捷運局長吳義隆強調，高市捷運建設所有申請程序均依中央規定辦理，逐級審查，包含鐵道局、交通部、國發會及行政院的審議及現勘，程序嚴謹，外界所言不是事實，請勿為個人的選舉抹殺市府同仁努力與付出。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，根據交通部捷運及軌道建設資料，台北及新北捷運建設經費(不含納入前瞻軌道部分)，其中初期路網4444億元，中央就補助2834.25億。後續的台北捷運路網11案6131億餘元，中央也補助了2760億，同屬軌道建設的台北市區鐵路地下化共4案1808億，台北市也獲中央補助1181億。在中央政府2017年推出前瞻軌道建設之前，台北市先獲1兆2384萬餘元的軌道經費，其中中央補助6775萬餘元。和其他縣市相比，台北市的得天獨厚可見一斑。
捷運局更駁斥所謂前瞻軌道建設獨厚高雄的說法，亦非事實。根據交通部資料，前瞻軌道新北市有七案，其中中央補助1202億。桃園市前瞻軌道4案，中央補助1437億；台中市同樣前瞻軌道建設四案，中央補助也達1226億。高雄的前瞻軌道3案獲中央補助1025億餘元，補助金額在新北市、桃園市、台中市之後。國民黨台北市議員及有心人士指控高雄捷運經費拿最多，不是事實。
捷運局吳義隆局長強調，高市捷運建設所有之申請程序均依中央之規定辦理，逐級審查，包含鐵道局、交通部、國發會及行政院的審議及現勘，程序嚴謹，請有心人士勿為個人選舉抹殺市府努力與付出。