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清大後醫系迎第2屆新生　建築師、音樂系、美加名校都來念

▲畢業自美國賓州州立大學的羅丞佑，決定返台學醫，成為清大學士後醫學系新生。（圖／清大提供）
▲畢業自美國賓州州立大學的羅丞佑，決定返台學醫，成為清大學士後醫學系新生。（圖／清大提供）

記者李琦瑋／台北報導

清華大學學士後醫學系第2屆新生今（31）日開學，24位新生中，有2位畢業自美加名校，懷著對投身第一線醫療的嚮往，加入清大後醫系行列，還有建築師無法忘懷擔任醫院志工帶給她的感動，毅然決然重回校園學習，也有新生大學主修電機、音樂、建築、織品，呈現後醫系多元選才的特性；另外清大也宣布，醫學系所屬的生命科學院將於8月1日更名為「生命科學暨醫學院」，將善用清大目前的理工、電資等優勢，將AI人工智慧、資通科技、人文教育等創新研發與醫學跨域結合，開創生醫研究的新方向。

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清大指出，後醫系今年迎來了第2屆的24位新生，他們在大學階段都各有專長，包括生物、化學、心理，其中一位甚至已取得中醫師資格，還有2位畢業自美加名校，懷著對投身第一線醫療的嚮往，加入清大後醫系的行列。

清大表示，羅丞佑去年以優異成績畢業於美國賓州州立大學，取得生物學士學位後，在美國麻州史密斯學院擔任研究助理，主要研究皮膚與肝臟等周圍組織的生理時鐘，並協助教授設計實驗方案。

羅丞佑在過去這段求學及工作歷程中，更明白自己除了基礎醫學研究，更渴望參與到第一線的臨床治療中，因此決定返台學醫，朝更貼近幫助病患的夢想前進。 

▲任職於日本京都的建築師事務所的蔡雙璘，毅然決然重回校園學習，成為清大後醫系新生。（圖／清大提供）
▲任職於日本京都的建築師事務所的蔡雙璘，毅然決然重回校園學習，成為清大後醫系新生。（圖／清大提供）
同為新生的蔡雙璘畢業自成大建築系，之後任職於日本京都的建築師事務所，但她始終無法忘懷於高中時曾參加醫院營、並擔任醫院志工帶給她的感動。

她說，除了觀察人在空間中的行為，對於背後的心理與生理機制更感興趣，因此決定重回校園繼續學習。

清大校長高為元說，很開心看到醫學系第2屆新生入學，就如同美國的預醫制度，清大的後醫系學生也是來自四面八方，各擁專才，希望他們能在清大豐富的人文環境及學術土壤得到滋養，成為未來的仁醫。

另外，奉教育部核定，清華大學生命科學院8月1日將正式更名為「生命科學暨醫學院」，原來的生科院學士班也將同步更名為「生醫學院學士班」。

生醫學院院長高瑞和表示，這將是國內大學中第一所「生命科學暨醫學院」，是清大的創舉，也是台灣的創舉，生醫學院將善用清大目前的理工、電資等優勢，開創生醫研究的新方向。清大生醫學院目前也正規畫籌設公共衛生、護理、資訊醫學等新系所，並與校內許多系所加強跨領域合作，擴大生醫學院的研究版圖。

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