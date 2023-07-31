陳吉仲接任農業部長 陳建仁：他打造亞洲唯一「豬瘟非疫區」國家
行政院農委會將改制為農業部，8/1正式掛牌，首任部長將農委會主委陳吉仲接任，原農委會則將於8月22日改制為環境部，由國立中興大學校長薛富盛擔任首任部長。行政院長陳建仁今（31）日表示，成立農業部一向是農漁民多年的期望，陳也一直盡心盡力造福很多農漁民，期待陳吉仲能夠在新的農業基礎崗位上，繼續全面照顧農漁民福利。
記者李春台／桃園報導
陳建仁今日上午出席桃園機場捷運A22站營運通車典禮前受訪，對於陳吉仲接任農業部長，他肯定陳擔任農委會主委一直盡心盡力，不僅避免非洲豬瘟入侵台灣，努力地要讓台灣儘速成為亞洲唯一的「豬瘟非疫區」國家，並且推動台灣農產品國際外銷，造福了很多的農漁民。
陳建仁表示，成立農業部一向是農漁民多年的期望，希望未來陳吉仲能夠在新的農業基礎崗位上，繼續全面照顧農漁民的福利。
談及環境部長薛富盛，陳建仁說，薛是一位國際知名的學者，學養俱佳，在擔任校長期間，積極推動永續發展、循環經濟，以及碳費相關研究，期待薛富聖上任後，除了繼續監督台灣的環境保護工作，也能夠推動台灣的淨零排放，以及碳管理機制，讓台灣成為一個更好、更堅韌的國家。