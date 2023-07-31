北市前瞻預算六都拿最少　蔣萬安：盼中央公平合理

審計部日前公布前瞻預算5300多億，但補助縣市中，高雄拿到最多的1265億，台北市則拿到六都最少184億，也引來中央大小眼的質疑，只獨厚綠營執政縣市。台北市長蔣萬安今表示，希望中央在補助款公平合理，多體恤地方政府，也希望中央地方共榮共好。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今出席南港高級中學綜合教學大樓新建工程開工動土典禮並接受媒體聯訪時被問及，台北市前瞻預算太少，是否為中央大小眼？蔣萬安說，審計部最新報告，看到中央對於台北市前瞻暨處建設計畫，相關補助184億元六督最後、全國第九，希望中央在補助款公平合理，多體恤地方政府在建設上面的需求以及各方的辛苦，希望中央能夠了解很多建設是民眾共同期待，希望中央地方共榮共好。
至於被問及補助越多是否為越大錢坑，蔣萬安回應，很多建設需要中央地方努力，特別是軌道建設經費龐大，工程進行也需要時間，需要中央努力，前瞻建設相關補助款希望錢用在刀口上，談交通運輸、節能減碳、綠運輸提升、淨零碳排，捷運建設腳步不能停下來。
至於最近新生成的卡努颱風，蔣萬安則表示，一直都有掌握路徑，預測相關資料偏北，對台北市目前評估強風為主，不敢掉以輕心，採料敵從寬、禦敵從嚴態度，要求各局處戒慎恐懼，做好防颱整備；中午到緊急應變中心聽取各局處整合會議，親自主持要求各局處做好萬全準備，對於颱風民眾關心夏日節，會是颱風狀況隨時評估，一定以市民安全做最優先考量。