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印度票房奇蹟之作！來台熱映中　大馬金環獎開出影帝雙蛋黃

▲《永遠的好麻吉》兩位小男孩雙雙拿下大馬金環獎最佳男演員獎。（圖／希望影視提供）
▲《永遠的好麻吉》兩位小男孩雙雙拿下大馬金環獎最佳男演員獎。（圖／希望影視提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

印度票房奇蹟之作，講述跨越宗教藩籬的動人情誼的電影《永遠的好麻吉》，現正在台熱映中。本片故事背景發生在90年代初的印度，當時正面臨巴布爾清真寺被毀事件，宗教衝突從印度擴散到整個南亞地區，這是一個屬於相互敵對宗教團體的兩個小男孩間，最天真的友誼，卻終將分離的故事。

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兩個小男孩在片中真摯的演出，融化許多觀眾，但其實兩位小男孩都是素人演員，普拉松導演透露他特意選在故事背景的印度與孟加拉國境交界處的偏遠村莊尋找合適的男孩，花了將近一年的時間在學校操場上發現阿西克，但他試著和他搭話時，阿西克卻害羞地跑回家裡躲起來，導演為了突破他心防，常常陪著阿西克踢足球和唸書，才逐漸變得親密，但因為拍攝電影違反伊斯蘭教義，所以導演又花費了許多時間說服他的家人，才好不容易先把這個角色確認下來。而另一個小男孩阿里夫是聽聞劇組在試鏡招募演員時，衝進試鏡間氣噗噗指名要找導演，因為他聽聞自己的好朋友被選上要演出，所以便向導演舉薦自己，但卻因為急著要去和朋友玩耍，背不起來試鏡台詞，便和導演說：「我現在很著急，我要去和我的朋友們玩，所以我記不住這些台詞。但是你可以帶我去拍你的電影，我會像印度巨星一樣演戲。」導演被阿里夫的自信打動，便同意讓他出演，兩人在片中的天真又動人的演出，同時拿下馬來西亞金環獎最佳男主角，而兩人也因為演出此片在印度當地受到關注。

▲《永遠的好麻吉》導演跨海吃台灣糖果謝台灣人的溫暖。（圖／希望影視提供）
▲《永遠的好麻吉》導演跨海吃台灣糖果謝台灣人的溫暖。（圖／希望影視提供）
而本片最特別之處，在於台灣製片人沈俞樺(Ivy Yu-HuaSHEN)參與製作，導演提起這段往事笑著說，他在2019年疫情前夕參加印度Film Bazaar時拍拍這位台灣人的背，詢問她是Kiki嗎？但沒想到認錯人，這位台灣人笑著說她是Ivy，兩人還是禮貌性的互換名片，回到印度後還是寫了封信給這位台灣人，兩人在通了幾封信件和電話後，決定一起展開這段創作之旅，這也是他們彼此人生生涯的首部劇情長片。

導演非常開心自己的電影能有台灣製片加入，而在遠在印度的他也非常關注台灣宣傳，常常在社群分享各種台灣上映的消息，更將台灣發行團隊與他的連線採訪的合照分享給印度當地媒體採訪，並表示很幸運能夠遇見溫暖的台灣製片和發行團隊，為影片做出努力。普拉松導演說：「我相信友情是跨越語言的，很高興我的電影能在台灣跟觀眾見面，希望邀請台灣觀眾也當我的好麻吉！」台灣團隊也特別寄了台灣在地的復古糖果到印度給導演享用，希望分享甜美的童年回憶給導演，他開心的表示用這糖果乾杯，慶祝友誼！

▲《永遠的好麻吉》橫掃世界國際影展，台灣製片參與其中。（圖／希望影視提供）
▲《永遠的好麻吉》橫掃世界國際影展，台灣製片參與其中。（圖／希望影視提供）
本片《永遠的好麻吉》由希望影視與一陽映畫共同發行，是導演普拉松·查特吉(Prasun Chatterjee)的首部劇情長片，以真摯動人的友情故事創造印度票房奇蹟，不僅橫掃世界各國影展，受邀至BFI倫敦國際影展首映，榮獲日本奈良影展、英國亞洲電影節最佳影片，更在北美大規模上映；攝影師圖辛·比斯瓦斯(Tuhin Biswas)提名波蘭Cameraimage最佳攝影「金蛙獎」，兩位小男主角阿里夫沙赫(Arif Shaikh)及阿西克沙赫(Asik Shaikh)自然純真的演出也大獲好評，雙雙拿下馬來西亞金環獎最佳男演員獎及希臘奧林匹亞國際兒童和青少年電影節最佳青年演員獎。

本片故事講述印度的印度教及穆斯林宗教對立逐年嚴重，尤其自巴布爾清真寺在1993 年被強行拆毀後，引發的暴力衝突更遠至西孟加拉邦的邊境鄉村。八歲的帕拉和薩菲，他們是從小玩到大的鄰居兼超級好朋友，他們彼此稱呼為對方「麻吉」，一牆之隔的兩人卻在截然不同的宗教信仰與家庭背景下成長著，就算不斷被大人反對來往也無法阻止兩人的真摯情誼，他們純真的笑語在綠野、河流和綿延的稻田迴響，陽光下的他們一起創造了屬於他們珍貴的記憶，然而，他們必須還是學會面對別離。目前電影在台熱映中，更多電影訊息請上希望影視行銷粉絲團查詢。


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