印度票房奇蹟之作！來台熱映中　大馬金環獎開出影帝雙蛋黃

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而本片最特別之處，在於台灣製片人沈俞樺(Ivy Yu-HuaSHEN)參與製作，導演提起這段往事笑著說，他在2019年疫情前夕參加印度Film Bazaar時拍拍這位台灣人的背，詢問她是Kiki嗎？但沒想到認錯人，這位台灣人笑著說她是Ivy，兩人還是禮貌性的互換名片，回到印度後還是寫了封信給這位台灣人，兩人在通了幾封信件和電話後，決定一起展開這段創作之旅，這也是他們彼此人生生涯的首部劇情長片。
導演非常開心自己的電影能有台灣製片加入，而在遠在印度的他也非常關注台灣宣傳，常常在社群分享各種台灣上映的消息，更將台灣發行團隊與他的連線採訪的合照分享給印度當地媒體採訪，並表示很幸運能夠遇見溫暖的台灣製片和發行團隊，為影片做出努力。普拉松導演說：「我相信友情是跨越語言的，很高興我的電影能在台灣跟觀眾見面，希望邀請台灣觀眾也當我的好麻吉！」台灣團隊也特別寄了台灣在地的復古糖果到印度給導演享用，希望分享甜美的童年回憶給導演，他開心的表示用這糖果乾杯，慶祝友誼！
本片《永遠的好麻吉》由希望影視與一陽映畫共同發行，是導演普拉松·查特吉(Prasun Chatterjee)的首部劇情長片，以真摯動人的友情故事創造印度票房奇蹟，不僅橫掃世界各國影展，受邀至BFI倫敦國際影展首映，榮獲日本奈良影展、英國亞洲電影節最佳影片，更在北美大規模上映；攝影師圖辛·比斯瓦斯(Tuhin Biswas)提名波蘭Cameraimage最佳攝影「金蛙獎」，兩位小男主角阿里夫沙赫(Arif Shaikh)及阿西克沙赫(Asik Shaikh)自然純真的演出也大獲好評，雙雙拿下馬來西亞金環獎最佳男演員獎及希臘奧林匹亞國際兒童和青少年電影節最佳青年演員獎。
本片故事講述印度的印度教及穆斯林宗教對立逐年嚴重，尤其自巴布爾清真寺在1993 年被強行拆毀後，引發的暴力衝突更遠至西孟加拉邦的邊境鄉村。八歲的帕拉和薩菲，他們是從小玩到大的鄰居兼超級好朋友，他們彼此稱呼為對方「麻吉」，一牆之隔的兩人卻在截然不同的宗教信仰與家庭背景下成長著，就算不斷被大人反對來往也無法阻止兩人的真摯情誼，他們純真的笑語在綠野、河流和綿延的稻田迴響，陽光下的他們一起創造了屬於他們珍貴的記憶，然而，他們必須還是學會面對別離。目前電影在台熱映中，更多電影訊息請上希望影視行銷粉絲團查詢。