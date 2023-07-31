國片《我和我的賽車老爸》　馬來西亞電影節國際首映、溫昇豪站台

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温昇豪與陳澤耀也現身上週五（28日）的閉幕放映，跟在場兩百位觀眾進行互動。只見不少觀眾被本片溫馨的情節逼出感動的淚水，讓温昇豪率先表示：「這次我飾演的『周大隆』，生命中突然闖入了一個小孩，從一個一籌莫展的爸爸，再到成為阿駿的領航員，兩者都是一個互補，把不圓滿的變圓滿，試圖把生命的拼圖給慢慢填補出來，是一種成長的過程。」本身就是賽車手的陳澤耀也表示，當初接到這部戲時就已經很興奮；而他之前演出的作品，都是比較內斂、沉重的角色，這次再度挑戰類似角色，陳澤耀表示：「雖然我的演藝事業看起來一帆風順，但也經歷過很多。這次角色的經歷，不是我在現實生活中會體驗得到，所以都靠寫日記的方式來走入阿駿的世界。很感謝昇豪哥在片場給予的指導及帶我入戲，讓我有種戲裡戲外都找到相信我的人的感覺。」
不僅如此，兩人在《我和我的賽車老爸》與童星陳少卉有許多互動演出，他們笑說有「三人行」的畫面，周大隆是爸爸，而阿駿就像媽媽一樣，陳澤耀聽見後也忍不住自侃：「我是後媽。」他更繼續補充：「最近跟昇豪哥拍照時，都有粉紅泡泡的感覺。」温昇豪聞言更笑稱：「真的有這種感覺耶！」兩人逗趣畫面惹笑全場。另外，温昇豪也喊話：「希望大家多多幫我們宣傳這部片，在社群廣發，下次我們才可以有更大的（賽車場面），《我和我的賽車老爸》也可以有Part 2！」他也笑說：「就像電影中從電玩到卡丁車，再到拉力賽，下次我們再進階到F1。」兩人最後在影廳外的背板拍照時，更被熱情觀眾團團包圍索取簽名合照，差點無法離開，也展現出兩人在馬來西亞的超高人氣。
由於温昇豪難得前往馬來西亞，本身就是馬來西亞人的陳澤耀也化身「領航員」，趁電影節空檔帶他體驗馬來西亞最道地的美食，包括雞翅膀、魔鬼魚、印度煎餅、椰子水等。已有七、八年沒有來到大馬的温昇豪，之前對大馬各種族文化交融的情景特別印象深刻，加上一直很掛念大馬美食，所以舊地重遊也異常興奮，化身「遊客Mode」在雙塔樓拍照打卡之外，途中也有不少民眾認出他，他也親切地跟大家打招呼及合照。
尤其當温昇豪逛到路邊水果攤，看到外表十分獨特的「蛇皮果」時，好奇心大發，更主動提出要嚐鮮看看，讓陳澤耀說：「因為台灣沒有蛇皮果，他一看到就說要試試看，他真的很有冒險精神！」温昇豪也指出蛇皮果的味道，就像台灣的菠蘿蜜，雖然味道偏苦澀，可是卻有另一種風味。陳澤耀之後也帶温昇豪再去品嚐「水果之王」榴槤，更稱：「來到馬來西亞怎麼可能不吃榴槤呢？」把領航員這個「職務」做得盡善盡美，也讓他笑言：「這次我帶昇豪哥到處走，下次去台灣，換他來當我的領航員了！」
這部台灣影史首部結合拉力賽、親情、友情、勵志的電影《我和我的賽車老爸》，即將在9月8日於全台盛大獻映。本片劇情描述年幼的周宇冬（陳少卉飾演）因母親驟逝，被迫交給素未謀面的爸爸周大隆（温昇豪飾演）撫養。大隆在宇冬出生前便與妻子離異，又因受傷僅靠保全工作浮沉度日。如今意外扛起父職，父子自然摩擦不斷，直到放棄賽車的天才車手阿駿（陳澤耀飾演），某日因緣際會闖入了兩人的世界，反而成為彼此溝通的橋樑，讓這對父子逐漸找回屬於彼此的溫暖。不過阿駿也有自己不願面對的過去，他懷抱罪惡感所躲避的一切，反而給了他必須重返賽道的力量。而大隆為了回應宇冬的期待並證明自己，也毅然決定跟阿駿共同搭檔挑戰拉力賽，再為自己的人生勇敢一回。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁查詢。