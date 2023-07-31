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3私立大專明起停招、明年7月底停辦　逾千名學生待安置

▲明道大學、環球科技大學、大同技術學院將於明（1）日起停招，3校合計逾千名學生需安置。圖為明道大學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.02.01）
▲明道大學、環球科技大學、大同技術學院將於明（1）日起停招，3校合計逾千名學生需安置。圖為明道大學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.02.01）

記者李琦瑋／綜合報導

因財務不佳而被列為專案輔導學校的明道大學、環球科技大學、大同技術學院，將於112學年、明（1）日起停招、明年7月31日停辦，3校合計逾千名學生需安置。教育部表示，退場基金預計墊付新台幣12.5億元，教職員薪資可回溯至7月；至於學生如何安置，教育部預定在停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會。

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位於彰化的明道大學、雲林的環球科大、嘉義市的大同學院，均因學校負債及欠薪問題，被教育部退場審議會列為專輔學校，5月31日為改善期限，由於3校未在期限內改善，被教育部退審會於6月初勒令112學年停招，在112學年結束後（113年7月31日）停辦。3校共有1120名學生需要安置、超過400名教職員面臨失業。

據教育部資料顯示，明道大學負債和欠薪約3.28億元，停辦後共有462名學生需安置，另有190名教職員將由退場資金墊付資遣費；環球科大整體負債約1.8億元，停辦後有556名學生需安置，另有184名教職員得墊付資遣費；大同學院負債約5000萬元，停辦後預計有102名學生需要被安置，另有52名教職員得墊付資遣費。董事會重組後到停辦前的教職員薪資，將由退場基金墊付，初估退場基金要墊付（含經常性支出、停辦後資遣費等）3校合計約12.5億元。

教育部表示，為維護學校教職員生權益，教育部刻正依私立高級中等以上學校退場條例辦理3校董事會重新組織事宜，並由重組後的董事會協助學校於停辦前，維持校務正常運作；重組的法人預定8月召開第1次董事會議，提案申請退場基金，墊付維持學校正常運作相關費用（包含教職員薪資），教職員薪資可回溯至今年7月，惟重新組織董事會前已積欠之薪資，非屬退場基金墊付之範圍，將於解散清算過程中處分校產清償。

另外，3校明年7月31日停辦，共計有1120名學生需要安置，教育部預定於停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。

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