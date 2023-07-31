3私立大專明起停招、明年7月底停辦　逾千名學生待安置

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據教育部資料顯示，明道大學負債和欠薪約3.28億元，停辦後共有462名學生需安置，另有190名教職員將由退場資金墊付資遣費；環球科大整體負債約1.8億元，停辦後有556名學生需安置，另有184名教職員得墊付資遣費；大同學院負債約5000萬元，停辦後預計有102名學生需要被安置，另有52名教職員得墊付資遣費。董事會重組後到停辦前的教職員薪資，將由退場基金墊付，初估退場基金要墊付（含經常性支出、停辦後資遣費等）3校合計約12.5億元。
教育部表示，為維護學校教職員生權益，教育部刻正依私立高級中等以上學校退場條例辦理3校董事會重新組織事宜，並由重組後的董事會協助學校於停辦前，維持校務正常運作；重組的法人預定8月召開第1次董事會議，提案申請退場基金，墊付維持學校正常運作相關費用（包含教職員薪資），教職員薪資可回溯至今年7月，惟重新組織董事會前已積欠之薪資，非屬退場基金墊付之範圍，將於解散清算過程中處分校產清償。
另外，3校明年7月31日停辦，共計有1120名學生需要安置，教育部預定於停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。