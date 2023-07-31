立院三讀修正《外役監條例》　重大經濟犯罪不得遴選

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立法院臨時會今下午審議《外役監條例》，民進黨團在人數表決優勢下通過《外役監條例》修正草案；在「積極要件」部分，三讀明定需受有期徒刑執行逾3分之1、累犯逾2分之1，及1年內符合陳報假釋法定刑期。
另「消極要件」部分增至15款，包含曾犯故意犯罪致死、10年以上重罪，妨害公務致重傷、普通強盜、加重詐欺及擄人勒贖等罪，與犯《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》，及《貪污治罪條例》收受賄賂罪、重大經濟犯罪遭判刑7年以上有期徒刑者，排除外役監遴選資格。
此外，此次修正更納入多項多項金融犯罪，違反《證券交易法》、《銀行法》、《金融控股公司法》、《票券金融管理法》、《信託業法》、《信用合作社法》、《保險法》、《農業金融法》、《證券投資信託及顧問法》等罪，最輕本刑為7年以上有期徒刑者，若無犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，不在此限。另犯《毒品危害防制條例》之罪，不過單純施用、持有毒品，也不在此限。
除此之外，三讀條文增訂「回籠條款」，外役監受刑人因違反返家探視規定情節重大，或受傷、罹患疾病致不適於外役監繼續執行，應由外役監報請法務部矯正署解送其他監獄執行。而若受刑人「在監行狀善良且無危害公共秩序、社會安全之虞」，則可於例假日、紀念日返家探視。