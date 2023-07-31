新北培訓3902位防蚊師 攜手社區清除登革熱孳生源
南部登革熱疫情持續升溫，加上杜蘇芮颱風剛離境，為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，新北市副市長朱惕之今（31）日到板橋光華里參加「市民清潔日活動」，除了率領局處首長與社區志工暨里民一同在巷弄清除孳生源外，現場也提到新北市已培訓3,902位防蚊師，期望社區防蚊師可回到所屬社區，宣導及帶領社區清除登革熱孳生源，澈底杜絕登革熱。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之表示，為了厚植社區鄰里第一線登革熱防治，新北市在105年創辦「社區防蚊師」課程，內容有病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，目前已培訓3,902位防蚊師，期望社區防蚊師可回到所屬社區，向當地居民宣導基本防疫知識及本年度孳生源清除規劃，並帶領民眾共同定期實施孳生源清除工作。
新北市衛生局長陳潤秋表示，炙熱的夏天是登革熱流行期，又適逢旅遊暑假旺季，人口移動往來頻繁，自境外或南部感染的風險漸增，截至7月24日，新北市共有9名境外移入登革熱病例，無本土性病例；呼籲民眾如有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早發現社區中隱藏病例，及早介入緊急防治工作，避免疫情擴散。
新北市政府說明，市民應落實「每週1日清潔日」做好居家環境巡查，並掌握「巡、倒、清、刷」四大要領清除積水容器與容器減量，澈底杜絕登革熱。