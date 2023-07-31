美破獲華人非法實驗室！內藏近千隻可攜病源老鼠　疑與中國有關

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同月16日，公共衛生官員在倉庫的房間中發現了多瓶液體和疑似是自製的醫療測試設備。另外還發現，倉庫中存放了大量血液、組織、體液樣本和血清，以及數千瓶未標記的液體和可疑生物材料。
法院文件指出，倉庫其中一間房間裡，有至少900隻老鼠，生活在不人道的環境下。這些老鼠經過基因改造，可以感染和攜帶新冠病毒病源。官員發現178隻老鼠已經死亡，剩下的老鼠則不得不被實施了安樂死。
據美國CDC在6月6日的信件表示，CDC對實驗室中的材料進行測試，檢測到至少20種潛在的傳染源，其中包括新冠病毒、愛滋病和肝癌、瘧疾和皰疹。
經調查後發現，該倉庫2022年的租戶室在內華達州註冊的公司「Prestige BioTech」（簡稱PB），但該公司沒有在加州展開業務的許可。市政府官員通過法庭文件中的電子郵件聯繫了該公司總裁姚秀昆（Xiuquin Yao，音譯），但姚秀昆指出，PB是，醫療設備生產商「Universal Meditech Inc」（UMI）的資產繼承人，在UMI破產後，公司的資產就被轉移到倉庫之中。
但根據法院文件，官員無法獲得這家公司在加州的任何地址，該公司的地址是空辦公室，另一處則是在中國無法核實的辦公地址。另外文件指出，PB從未與有執照的醫療廢物運輸商簽訂合約，按照該州法規處理醫療廢物，代表從2022年起，PB一直在非法處理該實驗室產生的醫療廢物。
弗雷斯諾縣公共衛生部門7月27日在一份聲明中表示，截至7月7日，經過弗雷斯諾縣公共衛生部門的合法銷毀程序後，所有該倉庫內的生物製劑已於7月7日被銷毀。