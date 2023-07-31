業者看淡北京誇稱刺激經濟　只求別再提房住不炒

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英國廣播公司（BBC）報導，雖然發改委向房市的喊話被視為鬆綁針對房產業管制的指標，不過在香港上市的中國房企高層表示，沒看見「房住不炒」就放心了。
他說：「對於地產人來說，說了什麼不重要，沒說什麼太重要了，雖然頭頂的烏雲還沒走，但起碼心裏的石頭可以暫時放下，未來幾個月日子能好過點。」
「房住不炒」首現於2017年10月中共發布的19大報告，原話是「房子是用來住的，不是用來炒的」，在此基礎之上，3年後當局更頒布對重點房企融資的「三道紅線」。
此舉雖然遏止恆大等建商的瘋狂擴張，但有關單位加強監管縮緊銀根，導致整個行業陷入前所未有的金融危機，中國的房價頻傳斷崖式崩跌，此後「房住不炒」幾乎變為一個當代成語，代表政府對樓市最強力的監管。
即因如此，近來中共當局雖向各方打開裡面甚麼都有的政策工具箱，但上述的房企高層不認為苦日子就要過去，並說：「債務問題還是焦頭爛額，沒有到慶祝的時候，我想很多房企到現在也還沒有信心能挺過難關。」
他還表示：「以前說信心比黃金更重要，現在是沒有黃金，更沒信心。」
信心與黃金的比喻來自2008年，當年金融海嘯席捲全球，中國沿海爆發外貿工廠「倒閉潮」，當時國務院總理溫家寶在紐約發表演講中指出：「在經濟困難面前，信心比黃金和貨幣更重要。」
隨後，中國頒布規模龐大的「四萬億」計畫，帶動中國經濟擺脫低迷，也就是說，2008年的信心不足，主要是外部環境的變化，經由當局的激勵與歐美等復甦，信心也快速回升。
但業者指出，這一輪中國的房企信心不足，「是對內部環境的擔憂」，甚至公司內部曾討論過這個問題：「長遠來看，這個生意（房企）還做不做得下去？」
當局的打壓監管不只斷送房企生機，還有對補教、網路等行業的下重手管控，更使不少企業突然陷入困境，突如其來的「一刀切」政策，使民企懷疑經商環境穩定性，重創他們對市場經濟制度的信心。
中國智庫「北京安邦諮詢公司」指出，當局亟欲擴大內需關鍵在於兩個方面，其一是建立在收入增長基礎上的居民消費信心，還有就是必須建立在民企順暢發展基礎上的企業信心。
安邦諮詢表示：「但是，這兩方面信心向下的趨勢已經形成，要改變這種趨勢，有效恢復居民與民營企業的信心，可能還需要不短的時間。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120731