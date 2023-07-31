混東區潮 FUN 夏日趴登場！超萌七桃兔、人氣歌手一起來開趴！

臺北市市長蔣萬安表示，為營造友善特色商圈購物環境，協助東區商圈組織發展及軟硬體改善，同時每年辦理至少2場次東區之指標性大型特色活動，吸引上萬人次參與。今年活動結合音樂、市集，並串聯百間店家合作， 邀請民眾一同來東區開趴，首兩日邀請到包含鼓鼓呂思緯、蕭秉治、溫妮、 南西肯恩及李佳薇等歌手與團體，與民眾一同開啟最潮、最 FUN 的夏日體驗。 在瑠公公園還有期間限定桃紅色高4公尺「七桃兔」驚喜亮相，大小朋友快把握時間打卡採點！
台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，東區的特色就是大型百貨、 國際品牌、特色小店林立的「混」合多元文化，因此在封街演唱會的同時， 也與「混市集」合作進行「冰涼一夏混市集」主題攤位，同時現場也有格力變頻空調、貝思寶兒低卡果茶及宏碁掠奪者能量飲等台灣知名品牌共襄盛舉， 提供互動遊戲及免費飲用的活動，歡迎大家一起來玩。此外，本次活動更集結東區100家以上特色店家一同參與響應，民眾於7月29日至8月31日到東區商圈特約店家消費不限金額，使用台北通 APP 掃碼後，每人每日每店可隨機抽取 100元消費券，還有機會獲得 iPhone 14 Plus、iPad Pro、格力變頻空調等大 獎，好吃好買好玩盡在東區！
更多活動資訊請至台北通 APP「混東區2023潮 Fun 夏日趴」活動專區、 「混東區」FB 粉絲專頁或 「台北市商業處-我是商 Ya 人」 FB 粉絲專頁查詢。
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