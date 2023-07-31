郭鬼鬼自爆「懷孕被家暴」與孩子生父斷絕聯繫！呼籲女性：別隱忍

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郭鬼鬼說自己早已沒有和女兒生父聯繫，也沒有讓女兒知道爸爸是誰，更爆料當時是因為對方家暴，她才選擇備案並離開對方，「我覺得如果是一個完全不聯絡的人，也沒必要讓他承受這壓力」，當時兩人也沒有論及婚嫁，「如果一段感情不好就要抽離，不要讓自己陷到不好的情緒中，小孩爸爸是在出道前就完全斷絕聯絡，因為他是當時懷孕的時候家暴，我直接選擇備案，我覺得小孩是一個生命，就決定要生下來自己養」。
郭鬼鬼也提到當初朋友和她說，如果有一個人會永遠愛妳、永遠陪著妳也不錯，「當時秉持著，這生命選擇誕生一定有原因，才選擇讓她不要知道生父，我不想自己遇到的事讓家人也遇到」，她也呼籲女性們要堅強，若遇到家暴不要選擇隱忍，「我覺得有一就有二，隱忍的話妳就變成悲劇女主角，我不想讓自己活在家暴陰影中」，她也引述偶像羅志祥在演唱會中所說的，「我們是帶給大家歡樂的」，她認為帶給大家歡樂才是她自己想要當的郭鬼鬼。
此外，被問到鳳梨近日因為挺刺青師一事翻車，郭鬼鬼表示她從沒見過鳳梨，兩人僅是網友，對於這件事，她認為站在不同立場會有不同想法，如果她站在鳳梨的角度來看，應該只是幫朋友說話，「就等待司法調查，先不要未審先判，等真的真相出來再來評論，看他是不是真的翻車」。
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