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郭鬼鬼自爆「懷孕被家暴」與孩子生父斷絕聯繫！呼籲女性：別隱忍

▲藝人郭鬼鬼透露孩子生父在她懷孕時對她家暴，她才選擇斷絕聯絡。（圖／記者朱永強攝）
▲藝人郭鬼鬼透露孩子生父在她懷孕時對她家暴，她才選擇斷絕聯絡。（圖／記者朱永強攝）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人郭鬼鬼、心動女孩隊長RainZ多莉、成員Ayako毛毛和麥卡貝主持人筠婷今（31）日出席《蟬鳴2023》藝術盛典，而郭鬼鬼先前與網紅馮語婷隔空交火，並於14日發出聲明向對方道歉，承認自己有女兒一事，對此，她今日解釋此事，還透露當時孩子生父對她家暴，她才選擇斷絕聯絡，更喊話女性：「女生真的要堅強，因為很多人在被家暴時會隱忍，但我覺得有一就有二，妳就變成悲劇女主角，我不想讓自己活在家暴陰影中。」

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▲郭鬼鬼今日出席記者會，提到自己早已沒有和女兒生父聯繫。（圖／記者朱永強攝）
▲郭鬼鬼今日出席記者會，提到自己早已沒有和女兒生父聯繫。（圖／記者朱永強攝）
郭鬼鬼今日出席記者會，談到先前在聲明內承認有女兒一事，並沒有強迫的感覺，因為這件事大眾早晚都會知道，她也表示女兒目前還在讀小學，一直都是自己帶孩子，會先加強女兒心理方面的教育，還沒有想讓女兒曝光。郭鬼鬼也坦言自己還沒和女兒坦承職業，僅說自己是普通人，在做服務業，「不想要她心理還沒成長完全，怕她的成長過程受到影響，就等她心裡足夠面對再跟她說」。

郭鬼鬼說自己早已沒有和女兒生父聯繫，也沒有讓女兒知道爸爸是誰，更爆料當時是因為對方家暴，她才選擇備案並離開對方，「我覺得如果是一個完全不聯絡的人，也沒必要讓他承受這壓力」，當時兩人也沒有論及婚嫁，「如果一段感情不好就要抽離，不要讓自己陷到不好的情緒中，小孩爸爸是在出道前就完全斷絕聯絡，因為他是當時懷孕的時候家暴，我直接選擇備案，我覺得小孩是一個生命，就決定要生下來自己養」。

▲郭鬼鬼呼籲女性們要堅強，若遇到家暴不要選擇隱忍。（圖／記者朱永強攝）
▲郭鬼鬼呼籲女性們要堅強，若遇到家暴不要選擇隱忍。（圖／記者朱永強攝）
郭鬼鬼也提到當初朋友和她說，如果有一個人會永遠愛妳、永遠陪著妳也不錯，「當時秉持著，這生命選擇誕生一定有原因，才選擇讓她不要知道生父，我不想自己遇到的事讓家人也遇到」，她也呼籲女性們要堅強，若遇到家暴不要選擇隱忍，「我覺得有一就有二，隱忍的話妳就變成悲劇女主角，我不想讓自己活在家暴陰影中」，她也引述偶像羅志祥在演唱會中所說的，「我們是帶給大家歡樂的」，她認為帶給大家歡樂才是她自己想要當的郭鬼鬼。

此外，被問到鳳梨近日因為挺刺青師一事翻車，郭鬼鬼表示她從沒見過鳳梨，兩人僅是網友，對於這件事，她認為站在不同立場會有不同想法，如果她站在鳳梨的角度來看，應該只是幫朋友說話，「就等待司法調查，先不要未審先判，等真的真相出來再來評論，看他是不是真的翻車」。

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