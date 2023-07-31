AI股殺聲隆隆！廣達、緯創領頭跌停 台股創高後坐大怒神
台北股市今（31）日開高走低，開盤一度漲逾百點寫下波段新高，不料，盤中賣壓出籠，權王台積電由紅翻黑，AI族群上演大跳水，由創意、緯創、廣達領頭跌停，最後大盤下跌147點，收在17145點，台積電則下跌2元至565元。網通族群今日表現強勁，金融股也逆勢撐盤。
記者鄭妤安／台北報導
美股科技股財報表現亮眼，帶動美股四大指數28日全面收紅，道瓊工業指數終場上漲176.57點，或0.50%，收在35459.29點。標準普爾500指數上漲44.82點，或0.99%，收在4582.23點。那斯達克指數上漲266.55點，或1.90%，收在14316.66點。費城半導體指數上漲83.495點，或2.22%，收在3851.762點。
台北股市今日開高走低，開盤上漲逾百點，來到17463點再創新高，約莫10點左右，盤中賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場下跌147點，收在17145點，跌幅0.85%，成交金額新台幣4828.97億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8元，盤中翻黑，最後下跌2元至565元，跌幅0.35%。
其他電金權值股方面，聯發科逆勢撐盤，大漲4.86%，聯電、力積電、鴻海、華碩、友達、和碩則下跌0.5至6%。先前AI股股價連續飆漲，高處不勝寒，今日上演大跳水，由創意、緯創、廣達領頭跌停。
網通族群今日表現強勁，中磊、兆赫、智易強登漲停；台積電概念股紅通通，雍智、亞翔、閎康、上品漲約3至5%；金融股也逆勢撐盤，旺旺保、第一金、安泰銀、永豐金、新光金皆走高。