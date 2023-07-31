民眾黨標語踩雷急下架！捲川普入失誤中 時力轟升級「外交災難」
民眾黨在官網中，寫下「VOTE WHITE ，VOTE RIGHT」標語，在西方有「白人至上主義」的意思而引發爭議，今（31）日緊急承認錯誤、下架處理，對此，時代力量發言人余佳蒨抨擊，若民眾黨有最基本的國際政治常識、多元文化了解，即便犯了措辭失誤，也應該第一時間道歉更正，而非透過激問美國前總統川普解決問題，把外國政要捲入民眾黨的英文失誤中，直接升級成「外交災難」。
記者林莞茜／綜合報導
時代力量解釋，在歐美政治脈絡中，「Right」通常是指「右派／保守主義」，「Vote Right」則常見於共和黨、保守派政治人物有關的場合；「White」則多指涉白種人，強調「Vote White」意指「只投給白種人」。所以，「Vote White・Vote Right」容易讓人誤會是「極端右翼」正在倡導「種族主義」，表示「投給右派、支持白人當政」。
時代力量表示，台灣正在走向國際的舞台，對外一言一行，都將影響台灣形象。 台灣民眾黨是台灣主要政黨之一，曾在首都執政、在國會有席次，雖然台灣罕有「白人至上主義」衝突，且政治敏感詞彙與符號，與國家的歷史文化脈絡有關，但若民眾黨有最基本的國際政治常識、多元文化了解，即便犯了措辭失誤，也應該第一時間道歉更正，而非透過激問美國前總統川普解決問題，把外國政要捲入民眾黨的英文失誤中，直接升級成「外交災難」。
時代力量也提到，當我們提倡雙語教育的同時，不能只淪為背誦英文單字，應該認識詞彙的文化意涵，精準使用，才是真正尊重外語使用者。「因此，我們真心期盼柯文哲及其率領的民眾黨，正視不同國情和語言背後的歷史，謹慎撰寫文宣與論述，更不應該將自己的失誤升級成國家的恥辱」。