轟好市多A肝莓退1賠1「不負責任」　消基會提團訟：爭取合理權益

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且凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品之會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023/7/1以前；藍莓：2023/7/9以前；草莓：2023/7/9以前） 出現有疑似A型肝炎症狀，請至經衛生福利部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多補助每人新台幣500元的檢測費用。
然消基會今對於好市多「退1賠1」的慰問措施「不負責任」，認為其未善意、誠信善後「甚感遺憾」。消基會表示，「以一個跨國性大企業長期受到台灣廣大消費者的支持，但卻在面臨誤失時的解決態度，竟然是這麼不友善與不誠信，枉費消費者願意花費不算少的會費加入好市多的會員，對好市多公司長期以來的信賴，真是情何以堪」。且消基會一再呼籲與建議好市多公司必須拿出誠意、妥善處理，卻始終不見好市多善意、誠意、妥適處理善後事宜。
消基會更指出，將根據消保法第7條：「從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。…業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。…」第9條：「輸入商品或服務之企業經營者，視為該商品之設計、生產、製造者或服務之提供者，負本法第七條之製造者責任。」；再者，消費者保護法第51條也明定：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額五倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」
消基會今日正式出面，將提出團體訴訟為消費者「爭取合理權益」。希望透過司法途徑，迫使企業承擔其責任並改正行為，以勇於負責的態度，確保消費者的權益和食品安全得到保障，讓法律成為導正企業營運的最後防線。並呼籲民眾可參與「好市多急性病毒A型肝炎莓果團體訴訟」，詳細收件資訊可詳消基會官網。
《NOWnews今日新聞》記者同時求證好市多，業者表示「感謝您的關心。對於消基會今日記者會，好市多不予評論及回應」。