Terry瞞妻子與前女友合唱情歌！羅美玲冷回：反正房子是我的名字
《小明星大跟班》明（1）日將播出「憲神我有罪！另一半隱瞞事件告解大會」，藝人羅美玲有事瞞著老公Terry：「之前去中南部巡演，慶功宴碰巧碰到前男友在現場，大家吃完想喝點東西放鬆，接著就續攤，但我就只跟他說我會留在高雄，因為有點晚了，趕不上最後一班高鐵。」吳宗憲覺得只是巧遇前男友，問題不大，但Terry聽了卻頗在意，羅美玲便反嗆：「我覺得還好喔，因為你之前續攤也有前女友在場，你們還一起合唱〈你最珍貴〉，你都沒跟我唱過！」此話一出，Terry滿臉尷尬，羅美玲接著又說：「我只是沒講而已，同行友人中也是有我的共同好友，人家還錄影給我，我想說反正房子也是我的名字，就算囉。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Terry更曾瞞著老婆羅美玲和女客戶出遊：「我很想拿到一個大案子，那個客戶也很喜歡我們團隊，她請我們吃飯時說『那你下次要請我去看電影喔』，我脫口而出說好，結果有天她真的打給我說想去看電影，我不知道怎麼辦，只好跟我老婆說我要去開會。」
但Terry強調自己並沒有做出逾矩的行為：「看電影前先吃個飯，看完電影她說要去看夜景，我就當作在應酬帶她去陽明山。」不料主持人Sandy愈聽愈生氣：「我覺得你很誇張，這是完整的約會行程了！」Terry聽了立馬向羅美玲下跪道歉：「我賺這筆錢是為了家用。」羅美玲則表示：「你只要說實話，我不會怎樣。」