首批退稅收到了、但金額不一樣？國稅局曝民眾最多疑問
全國首批綜合所得稅退稅今（31）日直撥入帳，根據財政部統計，首批退稅件總件數逾332萬件、金額約556億元，不過，當納稅人開心領退稅款的同時，國稅局官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，最多人會發生的問題，可能就是拿到的退稅款與當初申報退稅金額有差異，這時可以向戶籍所在地的國稅局分局或稽徵所申請查對更正。
記者顏真真／台北報導
雖然5月申報綜所稅讓多數人荷包大失血，但也有不少人等著退稅，財政部依申報方式及時間會分3批發放退稅款，其中第一批退稅時間就是今日，只要透過網路包括手機及電腦申報，或是稅額線上登錄或電話語音回復，還有在5月10日前稅額試算紙本回復至戶籍地國稅局，就可在今日收到退稅款。
今年第二批退稅時間則在10月31日，只要在5月10日前稅額試算紙本回復至非戶籍地國稅局，還有5月11日後稅額試算紙本回復至各地區國稅局，以及人工或二維條碼申報，都可在10月31日收到退稅款。最後一批退稅時間是在明年1月19日，主要針對逾期申報，和申報繳稅及不繳不退案件經國稅局核定為退稅案件。
而今日財政部各地區國稅局就同步辦理111年度綜所稅的第一批退稅作業，全國首批核定件數332.8萬件、退稅金額556億元，其中以直撥退稅為大宗。國稅局官員今日受訪時表示，想要馬上收到退稅款，就是在申報綜所稅選擇直接劃撥退稅，即在申報時提供退稅帳號給國稅局，國稅局就會在今日直接把退稅款撥到戶頭裡面，這是最方便的。
不過，國稅局官員也透露，大家收到退稅款後，最多問題可能就是發現退稅款與當初申報退稅金額有差異。至於為何有這樣的差異？官員表示，主要是看國稅局核定的結果，有可能申報所有有出入或是申報的費用有出入，如果有質疑有需要更正，可以向戶籍所在地的國稅局分局或稽徵所申請查對更正。