民眾黨「投白投右」踩雷下架 時力批國際宣傳災難別推給小編
民眾黨英文官網以「Vote White Vote Right」作為標語，觸犯歐美「投給白人，投給極右」的政治禁忌而遭抨擊後，立委賴香伶出面辯護時還tag川普，將失言升級成外交災難。民眾黨發言人林子宇出面滅火，時卻稱兩者是「小編疏失」，也將英文網站下架。對此，時代力量表示，此舉輕率程度難以置信，民眾黨更應該勇於扛責，不該將責任推給小編。
記者邱新博／台北報導
民眾黨英文網站出現公關危機，網站竟出現「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」，然而「VOTE WHITE」在英文中卻有不同的意思，有投給白人、投給右派的意思，引來各界輪番炮轟。民眾黨發言人林子宇出面回應表示，起初小編的用意是要表達支持白色力量是正確的選擇但近期有許多西方友人與網民給了許多建議，將會從善如流進行修改，未來交由國際事務出身的秘書長周台竹進行把關。
對此，時代力量發言人余佳蒨說，台灣外交處境艱困，政黨要有對國際釋出正確訊息的責任感，不應輕率碰觸禁忌，更不應卸責小編。
余佳蒨指出，「White」、「Right」在民主國家有很明確的政治意涵，尤其「vote white」觸及「白人至上」的政治禁忌，稍有國際觀的政治工作者都很清楚，難以想像台灣竟會有主要政黨及其黨籍立委毫無察覺，甚至為了自我辯護，將戰火引致美國前總統川普身上，輕率程度令人難以置信。
余佳蒨表示，台灣艱困的國際處境近年逐漸露出曙光，當各國都讚揚台灣的民主成就時，所有政黨都應該更有意識地展現民主高度，若有失言就應儘速更正，而非不斷硬凹，甚至試圖引戰成外交風波。余佳蒨呼籲，民眾黨應勇於扛責，誠懇面對問題，而非如發言人所稱，把責任都推給民眾黨小編和賴香伶小編了事，有失政黨應有的專業和擔當。