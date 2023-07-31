8月起入籍台中結婚登記　加碼好禮雙重送

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市府民政局今(31)日宣告活動8月正式開跑，並公開宣傳影片，民政宣傳大使「小花」化身幸運女神，捎來幸福好消息！民政局長吳世瑋表示，結婚是人生大事，欣見市民覓得好歸宿，此次特別推出期間限定「結婚登記套『住』你，台中送你好歸「宿」活動，活動期間完成結婚登記新人，免登錄即可獲得抽獎機會，幸運新人將享有嘉義新悅花園酒店雙人甜蜜套房一晚住宿券，還有飯店加碼主廚鍋物套餐、佐登妮絲城堡門票、咖啡兌換券及飯店XO醬禮盒等好禮，讓新人享受新婚甜蜜好時光。
吳世瑋指出，台中石岡熱氣球嘉年華已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，今年預計於9月1日至9月3日連續3天登場，鼓勵新人幸福成家，石岡區公所也特地加碼提供新人免費繫留升空體驗，8月1日至8月20日期間完成登記，且填寫參加意願調查表的新人，公所將於8月21日抽出6對幸運新人，並邀請新人參加9月1日熱氣球嘉年華開幕活動，搶先體驗熱氣球升空，留下難忘的浪漫回憶。
石岡區長劉素幸表示，第三屆台中石岡熱氣球嘉年華，將於9月1日至3日在石岡區土牛運動公園登場，活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，現場排隊購票，每場限量150張；除熱氣球升空體驗外，9月2日還有音樂晚會及600秒煙火秀、9月3日閉幕更加碼精彩光雕秀，歡迎民眾把握機會前往體驗，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，相關資訊請至石岡區公所臉書粉絲專頁查詢。
民政局說明，市府持續提升民眾婚育意願，積極健全社福、文教措施及全市生活機能等，包括提高生育津貼從一胎1萬元加碼至2萬元；更力推「托兒倍倍增」、「公幼再加量」及「區區親子館」等計畫；還有全台最低公托月費，家長每月只需負擔1,500元，減輕青年家庭的育兒壓力；另今年7月1日起全面補助公立幼兒園開辦延長照顧服務，5人即成班，每小時收費40元以下，為六都最低，暑假期間也不中斷，讓民眾在台中安心成家，展現市府打造托育友善環境的決心。
民政局指出，除各項福利政策，民政局今年也推出21場次主題式單身民眾聯誼活動，目前已完成7場次活動，參加人數334人，成功促成85對單身男女互表心意，平均配對率逾5成，自然不尷尬的交友環境，大幅提升配對率，後續還有14場次，已全面開放線上報名，民眾可至活動專屬網站查詢。