陶喆悲痛送李玟「永遠在我們心中」 雪梨空中現CoCo Lee逼哭粉絲
「華語樂壇天后」李玟（CoCo）輕生逝世，享年48歲，令眾多演藝圈友人、歌迷相當不捨；李玟告別式，今（31）日在香港殯儀館舉行，預計在下午4點線上直播全程，好友陶喆獻上花籃、卡片致意：「親愛的CoCo，妳將永遠存在我們心中和回憶中，與上帝同在。」澳洲雪梨的粉絲，也在天空中寫下「CoCo Lee」字樣，逼哭許多未能到場致哀的歌迷。
記者黃雅琪/綜合報導
李玟告別式將於今日下午4點舉行，稍早已經有許多藝人朋友送花籃、卡片致意，包括張惠妹、陳鎮川、中國大陸藝人韓紅等人；中國大陸約50名粉絲，在中午抵達現場拉起「黑色布條」，寫下「仰望星空是妳留下的愛，化作星海，相信妳已經在未來，微笑的坦然。」
李玟生前享譽國際，如今不幸離世，許多無法飛抵香港參加告別式的海外粉絲，也以自己的方式紀念偶像；澳洲雪梨的粉絲，在天空中寫下「CoCo Lee」字樣還附上一顆愛心符號，讓許多當地思念李玟的粉絲，只要一抬頭就能追思。另外，為了體恤無法到場的粉絲，李玟二姊李思林也開設YouTube頻道，在7月31日、8月1日直播告別式。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995