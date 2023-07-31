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陶喆悲痛送李玟「永遠在我們心中」　雪梨空中現CoCo Lee逼哭粉絲

▲李玟告別式今日在香港殯儀館舉行，陶喆獻上花籃、卡片致意：「妳永遠在我們心中」。（圖／李玟臉書）
▲李玟告別式今日在香港殯儀館舉行，陶喆獻上花籃、卡片致意：「妳永遠在我們心中」。（圖／李玟臉書）

記者黃雅琪/綜合報導

「華語樂壇天后」李玟（CoCo）輕生逝世，享年48歲，令眾多演藝圈友人、歌迷相當不捨；李玟告別式，今（31）日在香港殯儀館舉行，預計在下午4點線上直播全程，好友陶喆獻上花籃、卡片致意：「親愛的CoCo，妳將永遠存在我們心中和回憶中，與上帝同在。」澳洲雪梨的粉絲，也在天空中寫下「CoCo Lee」字樣，逼哭許多未能到場致哀的歌迷。

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▲張惠妹（阿妹）和經紀人也送上花籃給李玟。（圖／微博）
▲張惠妹（阿妹）和經紀人也送上花籃給李玟。（圖／微博）
李玟告別式將於今日下午4點舉行，稍早已經有許多藝人朋友送花籃、卡片致意，包括張惠妹、陳鎮川、中國大陸藝人韓紅等人；中國大陸約50名粉絲，在中午抵達現場拉起「黑色布條」，寫下「仰望星空是妳留下的愛，化作星海，相信妳已經在未來，微笑的坦然。」

▲澳洲雪梨粉絲，在天空中寫下「CoCo Lee」字樣追思。（圖／微博）
▲澳洲雪梨粉絲，在天空中寫下「CoCo Lee」字樣追思。（圖／微博）
李玟生前享譽國際，如今不幸離世，許多無法飛抵香港參加告別式的海外粉絲，也以自己的方式紀念偶像；澳洲雪梨的粉絲，在天空中寫下「CoCo Lee」字樣還附上一顆愛心符號，讓許多當地思念李玟的粉絲，只要一抬頭就能追思。另外，為了體恤無法到場的粉絲，李玟二姊李思林也開設YouTube頻道，在7月31日、8月1日直播告別式。

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