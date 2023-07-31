消基會轟A肝莓「3大不該」即起收件提團訟 好市多：不予評論回應
好市多Costco今年因科克蘭冷凍綜合莓、藍莓、草莓驗出A肝病毒，全國共有4萬2000名好市多會員購買，引起譁然。今（31）日消基會正式出面，認為好市多針對此事，未主動管理等可視為「3大不該」，直指「退1賠1」的慰問措施「不負責任」，將提出團體訴訟為消費者「爭取合理權益」，即起收件。《NOWnews今日新聞》記者同時求證好市多，業者表示「好市多不予評論及回應」。
記者蕭涵云/台北報導
引發關注的好市多A肝莓連環爆，消基會今日正式出面將提團訟，團訟召集人律師陳智義直言，好市多於今年3月美國爆出A肝莓果後卻未主動管理，身為跨國企業未依照食品安全衛生管理規定、建立監測機制，事後也僅做出財產損害賠償、未針對非財產的損害過出賠償，可視為「3大不該」。
陳智義表示，團體訴訟恐怕耗時較久，如胖達人香精麵包案便歷經十年才獲得判決；但他透露，關於好市多案，已有60位以上消費者申訴，再加上消保官回報彙整，達到20人門檻並沒有問題。
消基會直指好市多「退1賠1」的慰問措施「不負責任」，認為其未善意、誠信善後「甚感遺憾」。呼籲消費者「團結起來，展現求償的決心，」將提出團體訴訟「爭取合理權益」，即起收件。呼籲民眾可參與「好市多急性病毒A型肝炎莓果團體訴訟」，詳細收件資訊可詳消基會官網。
《NOWnews今日新聞》記者同時求證好市多，業者表示「感謝您的關心。對於消基會今日記者會，好市多不予評論及回應」。