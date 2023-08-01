目賭職場PUA！他8天閃辭轉職：無法接受不健康職場文化

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Tony上一份工作是擔任大型連鎖藥局的門市助理，到職後才發現，原來每個人身上都要扛業務目標，要懂術語及銷售技巧，才能推銷客人多買些保健食品，工作忙就算了，但氣氛卻很不舒服。
他提到，店長會常態性辱罵某位女員工，「你有沒有帶腦工作」、「都來多久了這個都做不好」、「做不好就去拿離職單寫啦」等咆哮，讓還在試用階段的他感到不舒服，直言根本是職場PUA！
雖然店長很滿意Tony的工作表現，也不曾對他咆哮辱罵，但他認為這裡工作環境缺乏尊重，就算薪水不差，長期待下來也會心理生病，於是只做了8天就閃辭。
目前已找到運動中心櫃台行政工作的Tony說，雖然薪水只是平移，沒有增加，但他能同時準備警官特考，保有穩定收入，是理想的選擇，並感嘆道「工作再找就好，千萬不要委屈自己待在不合適的工作環境，失去健康的身心很不值得。」
1111人力銀行公關經理黃楷元接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，PUA（Pick Up Artist）中文為搭訕藝術家，起初用於男性對女性進行各種邀約、勾引等行為所做的心理操控手法與技巧，時至今日PUA已從說明兩性關係間的操控，衍伸應用於許多領域中權力不平等的關係，透過情緒勒索來造成他人不安、恐懼、羞辱或冒犯，但每個人的抗壓性、對事件感受不同，若沒辦法透過公司內部溝通，找到改善方法，最差的情況只能求去，Tony就是感覺到公司制度不佳、職場文化問題而轉職。
另外一位擁有金融碩士背景的陳先生則是有感於工作無挑戰性，萌生轉職念頭，陳先生踏入職場第一份工作是民營銀行的徵信專員，負責分析企業客戶的財務體質、撰寫報告，當時的入行起薪是4萬多，待了9個月，對業務已感到熟悉上手，便想往外尋找更多的挑戰，嘗試不一樣的事情。
陳先生以金融周邊產業為轉職目標，在職期間請假面試，無痛轉職，不到1個月就順利應徵上租賃控股公司的MA（儲備幹部），該公司不僅提供高額起薪5萬，順利完成2年合約訓練，月薪還能上看6萬多，但新公司高壓環境、陌生業務開發不易，令陳先生無法適應，做不到1個月就裸辭。
下一份工作歷時2個月，陳先生才成功錄取公股銀行MA，預計在今年8月報到，不僅薪資微幅增加，還能在穩定環境下有發展空間、追求進步，讓他十分滿意。
歷經2次轉職的陳先生勸誡「不要裸辭！」面試時才會更有信心，待業會讓生活失去重心，希望大家在求職路上都能找到適合自己的真命天「職」。