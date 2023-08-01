玩完了？AI跌停大逃殺、台股豬羊變色　分析師：留意1時機

目賭職場PUA！他8天閃辭轉職：無法接受不健康職場文化

▲職場是PUA的「好發地」，主管會再透過否定、壓榨等手段，摧毀員工自尊心。（示意圖／pixabay）
▲職場是PUA的「好發地」，主管會再透過否定、壓榨等手段，摧毀員工自尊心。（示意圖／pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

「你有沒有帶腦工作」、「做不好就去拿離職單寫啦！」人力銀行調查顯示，今年下半年度，有7成3上班族想轉職，主要想追求更好的薪資，也有人因為公司制度不佳、職業倦怠等想轉職，心理系畢業的Tony擔任大型連鎖藥局的門市助理，目睹職場PUA、店長常態性辱罵女員工，僅工作8天就閃辭，轉職到運動中心櫃台的行政工作。他說，雖然薪水沒漲，但待在不健康的職場影響身心，更不值得。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行調查發現，在下半年度的就業市場中，有將近7成3的上班族伺機而動，想要轉職；想轉職的原因，以追求更好的薪資居冠（38.2%），其次則是公司制度不佳（23.9%）、無升遷機會（17.2%）、年終不理想（15.3%）以及職業倦怠（14.4%）。

Tony上一份工作是擔任大型連鎖藥局的門市助理，到職後才發現，原來每個人身上都要扛業務目標，要懂術語及銷售技巧，才能推銷客人多買些保健食品，工作忙就算了，但氣氛卻很不舒服。

他提到，店長會常態性辱罵某位女員工，「你有沒有帶腦工作」、「都來多久了這個都做不好」、「做不好就去拿離職單寫啦」等咆哮，讓還在試用階段的他感到不舒服，直言根本是職場PUA！

雖然店長很滿意Tony的工作表現，也不曾對他咆哮辱罵，但他認為這裡工作環境缺乏尊重，就算薪水不差，長期待下來也會心理生病，於是只做了8天就閃辭。

目前已找到運動中心櫃台行政工作的Tony說，雖然薪水只是平移，沒有增加，但他能同時準備警官特考，保有穩定收入，是理想的選擇，並感嘆道「工作再找就好，千萬不要委屈自己待在不合適的工作環境，失去健康的身心很不值得。」

1111人力銀行公關經理黃楷元接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，PUA（Pick Up Artist）中文為搭訕藝術家，起初用於男性對女性進行各種邀約、勾引等行為所做的心理操控手法與技巧，時至今日PUA已從說明兩性關係間的操控，衍伸應用於許多領域中權力不平等的關係，透過情緒勒索來造成他人不安、恐懼、羞辱或冒犯，但每個人的抗壓性、對事件感受不同，若沒辦法透過公司內部溝通，找到改善方法，最差的情況只能求去，Tony就是感覺到公司制度不佳、職場文化問題而轉職。

另外一位擁有金融碩士背景的陳先生則是有感於工作無挑戰性，萌生轉職念頭，陳先生踏入職場第一份工作是民營銀行的徵信專員，負責分析企業客戶的財務體質、撰寫報告，當時的入行起薪是4萬多，待了9個月，對業務已感到熟悉上手，便想往外尋找更多的挑戰，嘗試不一樣的事情。

陳先生以金融周邊產業為轉職目標，在職期間請假面試，無痛轉職，不到1個月就順利應徵上租賃控股公司的MA（儲備幹部），該公司不僅提供高額起薪5萬，順利完成2年合約訓練，月薪還能上看6萬多，但新公司高壓環境、陌生業務開發不易，令陳先生無法適應，做不到1個月就裸辭。

下一份工作歷時2個月，陳先生才成功錄取公股銀行MA，預計在今年8月報到，不僅薪資微幅增加，還能在穩定環境下有發展空間、追求進步，讓他十分滿意。

歷經2次轉職的陳先生勸誡「不要裸辭！」面試時才會更有信心，待業會讓生活失去重心，希望大家在求職路上都能找到適合自己的真命天「職」。

慎防PUA4／中國PUA教學課程超劣化　稱女性「寵物」甚至鼓勵輕生

慎防PUA3／被主管拗？得吃苦當吃補？小心身陷職場PUA

慎防PUA2／別再被控制！常見的親密關係PUA　可靠3指標自我察覺

慎防PUA1／恐怖的心理操控！你被PUA了嗎？當心「5步陷阱法」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀