謝典林退出國民黨　吳音寧：政治雙保險確保家族利益

彰化縣議會議長謝典林昨日深夜拋出震撼彈，宣布退出國民黨，而其胞姊不僅是國民黨彰化縣立委謝衣鳳，更是彰化縣黨部主委，對此民進黨彰化縣第三選區立委參選人吳音寧今（31）日表示，認為謝家無論挺侯、挺郭或是將來挺柯，這都不是重點，認為最優先的考量，其實就是要確保家族利益，「在政治上買雙保險，一點都不讓人意外」。
記者陳威叡／台北報導
吳音寧說，謝家在政治上買雙保險，一點都不讓人意外，國民黨總統參選人侯友宜的選情沒有起色，雖然謝衣鳳在地方上每個重要路口都掛大型看板，但要找到一塊謝衣鳳和侯友宜合體的實體看板都不容易，地方鄉親曾說，她的看板雖然不多，但明確支持賴清德，反觀謝衣鳳的看板非常多，卻搞不清楚到底支持哪個人當總統。
吳音寧說明，謝家「雙面押寶」是為了家族和派系利益，以2020年立委選舉來說，謝衣鳳第一次參選，原本和韓國瑜的合體看板很多，後來韓流退燒，謝家就悄悄撤掉合體看板，改成個人獨照，全因利益才是謝家的中心思想。
吳音寧說，從這些經驗看來，謝家不管押寶誰，挺侯、挺郭、或可能挺柯，都只是表面，因為家族利益才是他們最大的考量，有一天，如果挺中國對謝家是更有利益的，「或許他們表態支持中國，也不會讓人意外。」