民眾黨Vote White惹議　學者：錯得太離譜！凸顯黨內缺外交人才

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民眾黨今早緊急舉行記者會回應，發言人林子宇表示，針對民眾黨英文網站一詞，起初網站是交由小編做圖片上的美編，小編的用意是要表達支持白色力量是正確的選擇，再加上台灣沒有所謂白人至上主義的概念；但近期有許多西方友人與網民給了許多建議，將會從善如流進行修改，未來會再交由秘書長周台竹及其率領的國際事務團隊把關。
對此，東海大學政治系教授邱師儀認為，柯文哲若本身英文不好可以理解，幕僚或是黨內應該要有審核機制；而賴香伶的英文回應更是不忍目睹，不管從字面上跟字義上都是，這種簡單的錯誤也顯示可能民眾黨在外交政策上，比國民黨還要弱。
國立政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範則說，這個翻譯很離譜，搞得很像民眾黨變成川普的代理人；在技術上這是一個翻譯問題，但搞不懂為甚麼翻譯的這麼離譜。
他表示，然而最核心的還是民眾黨對於外交有沒有一個論述？要怎麼凸顯跟藍綠的不同，然後再精準文雅的翻譯成英文，這也是一個不容易的工作。
政大外交系副教授黃奎博說，即便是母語，在寫政治語言的時候也應該謹慎，更何況是英文；那這件事情發生也顯示民眾黨外交人才的不足，可能沒有適合的主管做複查與把關、更顯示出對於美國或是在外交事務的層級是不夠敏感的，遇到這件事情剛好可以讓民眾黨有所警惕，以後就應該去修正。
至於外交論述上，黃奎博說，民眾黨現況還是以柯文哲的說法為準，這些外交上的論述也較為模糊，這在未來也應該受到大眾檢視。