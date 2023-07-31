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民眾黨Vote White惹議　學者：錯得太離譜！凸顯黨內缺外交人才

▲民眾黨英文網站Vote White惹議，發言人林子宇緊急出面滅火，表示網站已經下架，未來會再把關。（圖／邱新博攝，2023.07.31）
▲民眾黨英文網站Vote White惹議，發言人林子宇緊急出面滅火，表示網站已經下架，未來會再把關。（圖／邱新博攝，2023.07.31）

記者邱新博／台北報導

民眾黨因為英文網站出現「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」容易被西方誤解抱有「白人至上主義」的選戰標語隨後民眾黨立委賴香伶更在其臉書貼文下面標記美國前總統川普，更被抓出用字不當，被輪番砲轟。對此，多位政治學者認為，若不是用母語去寫政治語言，應該要更謹慎，也顯示出民眾黨或許在外交人才上的不足。

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民眾黨公關危機再現，英文網站竟出現「VOTE WHITE，VOTE RIGHT」，原意應該是「投給白色力量民眾黨，投給正確的選擇」，然而「VOTE WHITE」在英文中卻有不同的意思，有投給白人、投給右派的意思，引來各界輪番炮轟；立委賴香伶跟標記川普想要救駕，卻又因用字遣詞錯誤形同提油救火。

民眾黨今早緊急舉行記者會回應，發言人林子宇表示，針對民眾黨英文網站一詞，起初網站是交由小編做圖片上的美編，小編的用意是要表達支持白色力量是正確的選擇，再加上台灣沒有所謂白人至上主義的概念；但近期有許多西方友人與網民給了許多建議，將會從善如流進行修改，未來會再交由秘書長周台竹及其率領的國際事務團隊把關。

對此，東海大學政治系教授邱師儀認為，柯文哲若本身英文不好可以理解，幕僚或是黨內應該要有審核機制；而賴香伶的英文回應更是不忍目睹，不管從字面上跟字義上都是，這種簡單的錯誤也顯示可能民眾黨在外交政策上，比國民黨還要弱。

國立政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範則說，這個翻譯很離譜，搞得很像民眾黨變成川普的代理人；在技術上這是一個翻譯問題，但搞不懂為甚麼翻譯的這麼離譜。

他表示，然而最核心的還是民眾黨對於外交有沒有一個論述？要怎麼凸顯跟藍綠的不同，然後再精準文雅的翻譯成英文，這也是一個不容易的工作。

政大外交系副教授黃奎博說，即便是母語，在寫政治語言的時候也應該謹慎，更何況是英文；那這件事情發生也顯示民眾黨外交人才的不足，可能沒有適合的主管做複查與把關、更顯示出對於美國或是在外交事務的層級是不夠敏感的，遇到這件事情剛好可以讓民眾黨有所警惕，以後就應該去修正。

至於外交論述上，黃奎博說，民眾黨現況還是以柯文哲的說法為準，這些外交上的論述也較為模糊，這在未來也應該受到大眾檢視。

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