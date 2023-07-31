第58屆金鐘獎日期出爐！舉辦在國父紀念館　戲劇、節目分2天頒獎

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第58屆金鐘獎主視覺再度邀請獲得曾獲金曲獎「最佳專輯裝幀設計」獎、德國紅點、香港環球設計大獎、亞洲最具影響力設計大獎、金鼎獎、台灣金點設計等獎項，也曾兩度入圍葛萊美獎、東京TDC的「洋蔥設計」操刀。
另外，今年「第58屆金鐘獎」特別推出兩款聯名商品，第一款是「7-ELEVEN CITY PRIMA精品咖啡58金鐘贊助聯名杯套」、第二款是「全家便利商店金飯糰」，特別使用期間限量販售口味，以強調金鐘聯名商品的「金制美味」與口感。
回應觀眾對金鐘獎創新的期待，今年典禮星光大道將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，以提高星光大道的熱鬧與可看性，讓每位入圍者登上星光大道時，充滿歡樂與榮耀感，展現出58金鐘獎的活力與創新！
此外，延續上屆金鐘獎三立電視首度主辦「國際工作坊」及「人氣獎票選活動」獲得業界及觀眾的肯定，今年將再度舉辦這二項活動。「國際工作坊」主要是期望藉由邀請國內外當紅作品製作人、編劇、導演於金鐘期間共聚一堂，進行經驗交流，以提高金鐘獎及我國入圍或得獎作品的國際關注度與討論聲量，以形塑金鐘獎品牌知名度，並藉此媒合跨國合作機會。「人氣獎票選」，今年將與LINE TODAY合作，仍分「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」兩項票選活動，藉由導入觀眾票選機制，以增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，讓典禮活動增加曝光度，也讓全民可以親自票選自己最關心的人氣節目。