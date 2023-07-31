不捨送走李玟！蔡依林哽咽：繼續散播她的快樂 親曝CoCo暖心舉動
歌壇巨星李玟（CoCo）生前受憂鬱症所苦輕生，享年48歲，消息曝光後令全球歌迷悲痛萬分。李玟告別式，今（31）日下午4點在香港殯儀館舉行，蔡依林也特別錄製影片哽咽哀悼：「我會繼續帶著她的精神，繼續散播她的快樂和她的溫暖。」侯佩岑感念道：「生命能夠有妳我們都很幸福，我們會永遠永遠記得妳的好。」
記者黃雅琪/綜合報導
蔡依林回憶起與李玟在機上相遇的回憶：「那時候我還是新人，她坐在前座非常熱情跟我打招呼，讓我突然間覺得『哇！我心中的偶像這麼的平易近人』。」蔡依林透露，與李玟合作的經驗是，她是個很溫暖且敬業的人，深怕招待妳不周，令人備感窩心，她也在李玟身上學到許多表演態度。蔡依林不捨李玟離世：「真的非常非常難過，這麼早和她分離，我會繼續帶著她的精神，然後希望她去到一個她很喜歡的地方，繼續散播她的快樂和她的溫暖，謝謝妳CoCo。」
侯佩岑也為李玟獻上一段話：「親愛的CoCo，妳永遠是天上最閃耀的那一顆星，妳的才華有目共睹、妳的溫暖感染著身邊每一個人，真的很捨不得妳，因為妳堅強笑容的背後是很多的汗水淚水淬鍊出來的，妳留下來的是一個傳奇、是一個無可取代的legacy，生命能夠有妳我們都很幸福，我們會永遠永遠記得妳的好。」
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