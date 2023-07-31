甄妮擔任李玟喪禮扶靈人 悲曝當天行事曆「原本和她約好吃晚餐」
華語天后李玟（CoCo）7月5日驟逝，享年48歲，喪禮及出殯儀式將於今（31）日及8月1日舉行，李思林為了體恤全球粉絲特別開設YouTube頻道，將在李玟告別式及大殮當天開直播，包含甄妮、伯樂姚謙、摯友彭文慧、鐵粉楊楊、李百敏等演藝圈前輩將擔任扶靈人。而甄妮日前公開行事曆，上頭顯示31日原本要和李玟在香港吃晚餐，沒想到再到香港卻是參加李玟喪禮，讓她感到相當悲痛，她今日稍早也曬出搭機照片，透露自己正在前往李玟喪禮。
記者賴禹妡/綜合報導
依照香港習俗，8月1日將進行李玟火化儀式，當天大殮結束後，將由甄妮、伯樂姚謙、摯友彭文慧、鐵粉楊楊、李百敏等演藝圈前輩以及大姊姊夫何錦麟、資深歌迷擔任扶靈人。
甄妮日前在臉書分享行事曆，7月31號那格寫著：「7月HKcoco晚餐。」她疑似本來要在當天和李玟一起共進晚餐，沒想到這次來香港卻是參加李玟喪禮，悲痛心情難以言喻。事實上，李玟曾在2006年演唱會和甄妮合體演出，她84歲的老母親是甄妮粉絲，兩人過去情同母女，李玟離世消息曝光後，甄妮就在臉書悲傷哀悼：「非常非常難過，這一代最出色的女歌手，太可惜！我心痛極了。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995