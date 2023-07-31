尷尬！又有「刺客型」記者？ C羅不認識大谷翔平、日記者遭罵爆
近日足球巨星C羅Cristiano Ronaldo跟隨球隊至日本進行友誼賽，並在閒暇之餘參加了日本節目訪談，在過程中被主持人國本梨紗問到是否認識旅美棒球巨星大谷翔平時，果斷的回覆到：「NO」，一度讓現場氣氛相當尷尬。
實習記者陳逸/綜合報導
訪談中國本梨紗與C羅討論到後者身兼足球員與模特兒身份時，表示這樣也算是一種二刀流，並在C羅回覆二刀流在歐洲被稱為「All Package」後，順勢詢問對方是否認識在美國職棒大聯盟MLB同樣身為二刀流的日籍棒球巨星大谷翔平，C羅則表示不認識。
這段受訪片段傳上網路後，立馬迎來軒然大波，日本網友紛紛表示國本梨紗這個問題相當不合時宜，並且對C羅非常失禮，並直呼不該用他自己的想法做過多延伸，兩者之間根本毫無關係。
球迷們紛紛在底下留言，「這個問題對C羅很失禮」、「到底想要得到怎樣的答案？是希望他說大谷選手很厲害嗎？」、「要問至少也問三笘薰吧」、「從來都沒人希望從C羅口中聽到大谷翔平的事啊。」
MLB球星大谷翔平目前在亞洲及美國是家喻戶曉的人物，但在棒球並不盛行的歐洲，關注度不高，C羅不認識也無可厚非，雖然現場場面一度尷尬，國本梨紗也遭到許多球迷的抨擊，但C羅本人則顯得毫不在意。