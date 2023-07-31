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玩完了？AI跌停大逃殺、台股豬羊變色　分析師：留意1時機

▲台北股市今（31）日急殺巨震近400點，先前漲多的AI族群上演大屠殺，緯創、廣達慘吞跌停。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（31）日急殺巨震近400點，先前漲多的AI族群上演大屠殺，緯創、廣達慘吞跌停。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

台北股市今（31）日像坐大怒神，急殺巨震近400點，先前漲多的AI族群上演大屠殺，緯創、廣達慘吞跌停。難道AI真的要休息了嗎？分析師黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，散戶融資餘額、本益比、資金交易比重，以及當沖的比例過高，皆是AI股過熱回檔的訊號，因此不建議投資人再介入，上市櫃公司普遍會在8月中之前，全數出爐公司獲利的數字，屆時再來觀察個股的整理狀況。

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AI股先前飆漲，伺服器、銅箔基板、散熱等周邊族群股價不斷揚升，帶動台股指數收復「萬七」，其中，緯創搭上AI題材，股價自20多元開始一路飆漲，一度被證交所列為處置股關緊閉10天，創意股價也因受惠AI浪潮漲了一倍多。

7月以來，AI持續扮演著帶領大盤向上衝的要角，台股今日開盤跳空開漲，加權指數一度勁揚170點至17463點再創新高，不料，AI股於盤中上演大屠殺，連帶台股指數豬羊變色，終場收在17145點，下跌147點，失守5日線。

IP矽智財公司創意28日召開法說，下修全年度營收目標，股價一開盤就跌停鎖死到收盤，成為引爆AI股慘遭血洗的元兇之一。AI伺服器三雄的緯創、廣達今日領軍亮跌停綠燈，接近午盤時，英業達、技嘉也一度被打入跌停板，最終跌幅仍約9%。另外，散熱股、電源股也殺聲隆隆，其中威盛、華星光連袂跌停作收。

「AI股票確實有過熱的情形！」分析師黃文清說明，所謂「過熱」，即其籌碼、資金的集中度太高，上週電子股成長比重一度來到76%，過去沒有這麼集中過，觀察電子籌碼面，融資餘額增加的速度也相當的快，很多都集中在AI伺服器，也就是今日較為弱勢的族群。散戶的融資餘額、本益比、資金交易比重，以及當沖的比例大幅提高等，皆是過熱回檔的訊號。

AI股大逃殺，投資人好奇「難道台股AI要休息了嗎？」黃文清表示，現在看AI的長期趨勢，仍然呈現成長，但先前的漲勢與未來在營收獲利上的貢獻，可能會有一定程度的落差，股價上漲時，通常還是要等待實際上的獲利貢獻，待合理的本益比便宜後，再去觀察個股未來的成長性，才會有回升的力道，而如今的本益比不便宜了，營收獲利也都還不會這麼快跟上來，因此不建議投資人再介入，上述過熱的訊號，都代表者它可能必須要被修正的原因。

他補充說道，這一波漲升的集中點是在AI，一旦它修正，股價也會跟著連動，指數陷入整理，除非有其他類股接棒，但現在看起來，尚未有此跡象。

至於AI究竟還會跌多久？黃文清指出，要先觀察到8月中季報的檢驗，上市櫃公司普遍會在8月中之前，全數出爐其獲利的數字，屆時再來觀察個股的整理狀況，另外，後續旺季出貨，須觀察有哪些產業跟著市場成長，簡言之，目前看起來，直至8月中下旬，AI股可能會需要一段整理的時間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

AI股殺聲隆隆！廣達、緯創領頭跌停　台股創高後坐大怒神

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