李玟富尪Bruce神隱26天傳現身靈堂！現場氣氛緊繃
國際天后李玟（CoCo）月初離世，享年48歲，親友今（31）日在香港為她舉辦告別式，眾多藝人好友送上花籃哀悼，來自各地的粉絲依依不捨告別偶像，唯獨李玟的富商老公Bruce可能是CoCo情關難過的主因，被列為不受歡迎人物，在愛妻過世後他神隱26天，還和兩位繼女關掉IG、推特等社群帳號避不見面，有歌迷開嗆要丟雞蛋，將怒氣發洩在他身上。
記者江芷稜/綜合報導
李玟和老公Bruce結縭12年，曾豪砸6億元在香港舉辦盛大婚禮，經常一起出席活動曬恩愛，無奈多次試管手術，都未能滿足她為老公生兒育女的願望，年長她16歲的Bruce還被踢爆3度出軌偷吃嫩妹，兩位繼女支持老爸不挺CoCo，讓她為此傷心欲絕，加上乳癌、左腿開刀病痛纏身，才會釀成憾事。
李玟的二姊李思林規劃公祭今日下午4時開始，6時開放粉絲入場告別，家屬發出正式的訃聞裡，扶靈名單有李玟的親友、恩師姚謙、前輩甄妮，唯獨不見Bruce和2位繼女，可見雙方仍有隔閡。Bruce則對外發聲明，不捨摯愛的妻子離開，澄清沒有涉入爭奪李玟遺產。
Bruce自李玟離世後一直沒有露臉，還關掉社群平台帳號，讓粉絲忿恨難平，外傳他將在下午到靈堂悼念愛妻，有粉絲私下對Bruce很不滿，可能會藉機砸雞蛋發洩情緒，讓氣氛變得略為緊張，外界都很關注Bruce出面後，和李思林等親友互動模式，是否能和平攜手處理紛爭，並且澄清婚變和爭產傳聞，解答眾人的疑問 。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995