李玟18歲歌迷「從中國河北趕往香港」悼念！哽咽：我一直會記住妳
歌壇天后李玟（CoCo）因憂鬱症輕生，享年48歲，李玟的告別式於今（31）日下午4點在香港殯儀館舉行，來自世界各地的歌迷們也紛紛趕往香港送偶像最後一程，現場擺滿許多明星、歌迷們送來的花籃、花圈，其中一位18歲男歌迷表示自己從河北趕來香港悼念李玟，談到偶像，他表示李玟的歌讓他有了想去了解世界的想法，也哽咽直呼：「她的歌留在了人們心中，我一直會記住妳」。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據陸媒《九派新聞》報導，該名18歲的歌迷表示自己透過電視節目《歌手》認識李玟，已經喜歡她5年了，「她的聲音是很有感染力，非常的國際化，她的歌讓我有了想去了解世界的慾望，她也會非常激勵我平常的生活，讓我遇到困難的時候要繼續向前」。
他在現場看見許多悼念李玟的花籃，雖然傷心卻也感到欣慰，「她雖然去世了，但她的歌聲一直留在這麼多人的心中」，最後，他被問到有什麼想對李玟說的話？他不禁低頭哽咽：「我知道妳已經去世了，但是作為妳的歌迷，我一直會記住妳。」
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