京王線「小丑男隨機砍人」遭控殺人未遂！今判有期徒刑23年
2021年10月東京地鐵京王線傳出一起隨機砍人攻擊事件，兇嫌是一名扮成蝙蝠俠電影中「小丑」角色的24歲男子服部恭太，他在萬聖節週末持利刃揮舞，並於車廂內潑灑打火機油縱火，造成17人受傷、嗆傷，一名72歲男子更遭刺傷送醫，被依殺人未遂等罪名起訴。日媒報導指出，經過將近兩年的審判結果終於出爐，東京地方法院立川分部今（31日）判處服部恭太有期徒刑23年。
國際中心楊智傑／綜合報導
2021年10月31日晚間，無業的服部京太打扮成「小丑」角色在京王線列車行駛期間隨機砍人，當時他手持一把30公分長刀，沿著5號車廂移動並潑灑打火機油、殺蟲劑等進行縱火，不僅放火讓車廂燃燒，他還將長刀刺進一名高齡男性乘客的右胸口，導致其重傷意識昏迷。
此案引發日本社會甚至全球高度關注，現場畫面也捕捉到他犯案後坐在車廂內抽菸等待逮捕的模樣，他「毫無悔意」的表現也招來更多公眾撻伐。根據《NHK》報導，檢方原先主張「車廂縱火」的行為構成燒死其他12名乘客的意圖，同時以「挑選難以逃亡的特快列車顯示其計畫性犯罪」向法官求處25年徒刑。
不過，辯護律師則主張，服部京太投擲打火機的時間是乘客可以逃離危險，或就算來不及逃生也不至於造成死亡的時機，因此縱火行為不該以殺人未遂判斷，向法官求處12年徒刑，但最終東京地方法院立川分部竹下雄法官仍宣判，判處服部恭太23年有期徒刑。
報導指出，服部恭太曾在法庭上聲稱，自己選擇犯案的動機是前女友和自己分手半年後就結婚，得知這個消息太過震驚，卻又因「不敢自殺」這才興起想被判死刑的念頭選擇犯罪。