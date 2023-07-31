大智路貫通史誌揭牌　盧秀燕：創下全台拆遷典範

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盧秀燕表示，大智北路為鐵路高架後縫合前後站與帶動舊城區發展的重要道路，過去因前後站打通須拆除大智慧大樓，經市府建設局團隊努力，終獲所有權人同意，109年9月順利打通，非常感謝民眾犧牲小我、成就大局；後續銜接武德街於110年再獲4位所有權人跟進，自行拆除建物供道路拓寬，同年10月完工，完成大智路打通最後一哩路。
盧秀燕指出，受到這些所有權人無私奉獻的精神號召，市府接連幾項重大建設推動更順利，包括西屯市政路、大里、海線地區的道路打通與徵收，以及國民運動中心建設等，為感謝這些城市英雄對市政的貢獻，市府特別在大智慧大樓原址設置藝術性紀念碑，不僅提醒市府團隊持續以細膩合理的態度處理城市建設案，也讓此次公私合作的成功案例留下紀念。
建設局長陳大田表示，大智路打通前後站因須拆遷大智慧學苑而懸宕10餘年，被許多人視為不可能的任務，在盧市長上任後，經市府團隊1年多的溝通協調，才取得24名所有權人同意配合拆遷，盧市長以柔性傾聽取代強制執行，最後終於成功「以誠意換同意」。為感謝城市英雄的付出，因此盧市長特別指示利用大智慧大樓拆遷原址道路旁規劃空間優化及設置紀念牌面，紀載重要誌事歷程並增加人文氣息。
建設局說，「大智北路旁人行空間優化工程案」長約20公尺、寬約6至7公尺，以易讀親切的立體圖腾，呈現台中火車站周邊步行可及範圍內的歷史景點，並串聯綠空軸線計畫、星泉湖等公共建設形成一漫遊路網，市民可透過這項設施瞭解周邊重大公共建設及大智慧大樓的紀念事誌，藉此展現台中文化歷史之美。此案總工程費計295萬元，今年2月18日開工，5月18日完工。