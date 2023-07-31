不斷更新／李安、林俊傑致哀李玟！劉德華不捨喊：我愛妳
李玟（CoCo）因輕生逝世，享年48歲。今（31）日在香港殯儀館舉行告別式，其母親遵循傳統習俗「白髮人不送黑髮人」，故未出席送別女兒。在下午4點進行的線上直播中，藝人好友蔡依林、侯佩岑、林俊傑、劉德華、莫文蔚、陶喆，還有國際導演李安，都錄製影片致哀李玟。
記者黃雅琪/綜合報導
李玟曾為李安導演電影《臥虎藏龍》獻唱主題曲〈A Love Before Time〉，李安也特別錄影片送她最後一程：「想到CoCo就想到奧斯卡頒獎典禮之前，她很可愛的對我說『我是第一個Asian站上這個舞台的人，我一定要拚命的唱』！」李安坦言，李玟可愛的形象深深印在他心中：「這麼好的人走的這麼早，我們真的是很覺得很可惜，非常的懷念CoCo妳好好休息。」
林俊傑錄影片感念：「親愛的CoCo謝謝妳成為一顆如此耀眼的明星，妳會用溫暖充滿愛和能量的微笑，溫暖每個人，以至於我們有時會忘記，妳也有過掙扎，謝謝妳成為一名女戰士，激勵了我們所有人。沒有更好的方式來告別了！我希望我們永遠不必這樣做、我希望生活對妳更加溫柔、我希望我有更多時間和妳一起出去玩、製作更多的音樂，我想念妳，安息吧。」
天王劉德華與李玟相識30年，曾一起在華星公司當過同事，他憶起對李玟的印象：「她永遠都會帶著很真誠、很熱情的笑容，令身邊的每個人都感到快樂，她私底下就像我的妹妹，她天真善良，我也在舞台上跟他一起表演過，我想大家都感受到，也被她征服了！」劉德華直言，李玟在他心中永遠長存：「因為妳的力量、妳的善良，我相信這個世界會更好，我想念妳、我愛妳。」
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