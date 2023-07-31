Gogoro X MUJI聯名車款！設計大師深澤直人配色 搶攻簡約控商機
Gogoro今（31）日宣布與MUJI無印良品跨界合作，推出兩款聯名車款VIVA MIX ME 與VIVA ME，且找來了由國際知名設計大師深澤直人特調「原色棕」、「原色灰」兩款車色，配色真的美的很可以！車殼部分元件更首次使用 PCR PP回收再生原料。綠牌VIVA ME售價4萬9980元，VIVA MIX ME為7萬6980元，同步推出多款相同配色配件。
記者周淑萍/綜合報導
Gogoro今攜手 MUJI無印良品重磅推出全新聯名系列，由Gogoro 與 MUJI無印良品共同選出最受歡迎的白牌與綠牌電動機車，VIVA MIX ME、Gogoro VIVA ME 推出聯名車款，適合各種身型與日常移動需求。這次聯名款由國際知名設計大師深澤直人親自配色，有溫暖的「原色棕」象徵樹木、土地的原始色彩，另一款「原色灰」則源自都市中的街道與建築。
兩款都帶來樸質色調，並以此為延伸，推出Gogoro x MUJI無印良品聯名系列還有7 項配件，包含：安全帽、置杯袋、收納袋、遮陽裙、提袋、角落小袋和連身雨衣等，配色也都呼應聯名車款色系、捨去繁複裝飾，充分展現無印良品的簡約設計。
Gogoro 官方指出，Gogoro是台灣首家承諾接軌全球再生能源倡議 RE100 的運具品牌，宣示於 2050 年達成工廠全面使用再生能源，並從 2019 年起採用 100% 環保可回收的聚丙烯 PP 作為車殼材質，提供環境友善的移動選擇。這次聯名款也期望推動「夠了就好，好了就 GO」的理念。Gogoro 還在現場展出了一台完全以回收塑膠為車身的「概念車」。
即日起，全台 Gogoro 門市、Gogoro 網路商店、指定 MUJI無印良品門市正式發售聯名系列商品。即日起至8月30日，購車限時贈同車色聯名安全帽一頂。8月27日前購車，符合資格再送半年月租費，學生獨享再加贈半年月租費，相當於最高一年免費騎。購買 Gogoro VIVA ME，8/27 前限時加贈三大熱銷配件：極簡造型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、車身造型保護套。