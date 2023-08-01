專訪／幕僚變議員！黃瀞瑩：首度質詢手都在抖　難適應市長已換人

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黃瀞瑩說，上任後有一段時間的適應期，對於市政本來就滿熟悉的，只是換一個角色對她而言確實一開始沒有辦法適應。之前在市府是比較多在幫公務員說話或說明，但到了議會之後常常會有不同的民意發生。
而到目前最沒有習慣的是，黃瀞瑩笑說，現在都已經7月了，但因為總統大選即將到來，在質詢過程中都覺得自己像是市府發言人一樣，幫他們解釋應該要解釋的東西，「這對很多現在議會的同仁而言，角色是有點錯亂的」，會覺得市長到底是柯文哲還是蔣萬安？這是黨團中其他夥伴或是同仁面對到最大的問題。
至於接下來預算會期這個情形會更常發生？黃瀞瑩說，她與另兩名民眾黨議員陳宥丞、林珍羽都有當過發言人的經驗，對於過去的政策都還算熟悉，還是可以提出解釋。黃說，雖然不樂見總統大選到來，前朝政策又被拿出來苛責，但「我覺得應該做好準備」；至於未來會不會加入柯的競辦，黃瀞瑩說，目前某種程度上也算兼任這個角色了。
年初曾被前立委郭正亮點名選立委，黃瀞瑩先是笑說，「我一直都覺得，亮哥每次看到我應該都是開玩笑的」。選立委這件事情其實在年初吃春酒的時候，議會黨團剛開始運作的時候，那時候民眾黨4個議員加上主席柯文哲與台北市前副市長黃珊珊坐下來吃飯，柯第一件事情交代的事情就是說，沒有要選立委，也不准選立委的規劃，沒有這種想法。
黃瀞瑩說，一開始她也有提出說那柯有沒有希望在議會可以幫助他在過去的政策上怎麼去辯護，有沒有需要去主打的文宣重點?「他就跟我說，其實你們就做好你們該做的事情就好。」
黃瀞瑩認為，「這句話的意思聽起來就是叫我們好好的質詢」，這一個會期下來，也看到4位議員不同的表現，而理性問政一定是有做到的；至於選不選立委，「我覺得我們應該先把第一屆做好，讓大家看到說台灣民眾黨不是一人政黨，其實還有很多小雞可以開枝散葉，這才是我們的首要任務」。
黃瀞瑩最後說，當議員發現有各式各樣的陳情、地方上有很多的事情，大家有很多不同的意見，可能要去做協調或是溝通平台。大大小小的事情真的很多，「所以議員的生活是滿充實的」。