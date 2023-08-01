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專訪／柯文哲喊話三黨不過半！黃瀞瑩：立委提名要用理念說服選民

▲民眾黨議員黃瀞瑩表示，立委候選人應該提出理念說服民眾黨支持者。（圖／記者嚴俊強攝2023.07.19）
▲民眾黨議員黃瀞瑩表示，立委候選人應該提出理念說服民眾黨支持者。（圖／記者嚴俊強攝2023.07.19）

記者邱新博／台北報導

2024總統與立委大選即將到來，民眾黨也是目前主要三黨中，仍在持續提名區域立委的政黨，也往往被視為「關鍵少數」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩的選區中，也有不少藍綠對決，除了有國民黨議員張斯綱與現任立委吳思瑤對決，還有民進黨議員王世堅對決國民黨的游淑慧。被問到如何扮演關鍵少數，黃瀞瑩說，民眾黨的支持者沒有辦法去做配票，應該是候選人要去認同柯文哲的理念、告訴民眾，「我是你們應該要支持的人」；談到民眾黨的區域提名策略，黃則說，應該要採取精兵策略。

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被問及如何在立委選區中扮演關鍵少數？黃瀞瑩先是表示，自己在選的時候就有遇到一個很大的問題，就是民眾黨的粉絲是比較隱性一點，不像那種以前大家想像中的政黨有名冊，都可以找到這些人，可能地址電話都有。

她說，民眾黨的粉絲屬於上班族比較多，「我記得有一次在剛開始選的時候，有一次要辦黨員見面會，那時候很希望說士林北投的黨員都一起來，但是其實親自致電一些黨員，他會跟我們說平常要上班真的沒有辦法，或是說我們不用見面沒關係但我們會支持你」；氛圍比較像是不用參與政治活動或茶會，但他會偷偷觀察擬，也很難去支配說要請你去投給誰。

「我覺得不是學姊登高一呼，他們就會完全同意我」，黃瀞瑩進一步說，民眾黨的支持者沒有辦法自己分配選票，所以無法要求他們說支持某一黨的候選人，卻不是民眾黨本身推出的候選人，所以應該是這些候選人反過來告訴民眾黨的支持者，「我是你們應該要支持的人」，或是他提出某些政見被認同，或是選民認同黨主席柯文哲的理念，例如說公開透明、理性問政，如此一來民眾黨的支持者會毫不猶豫地蓋下這張票。

談到民眾黨內的區域立委提名策略，黃瀞瑩說，「我不斷跟黨中央喊話要謹慎，大家要共同的討論，在擁有現任黨公職的地區，更應該要去做一些跟地方聲音的磨合」。他也提到，大家都說台北市與新北市是民眾黨的優勢戰場，應該要多提幾席，但這要思考的是說黨的陸戰，有沒有組織能量去負荷，或是有沒有資源挹注在地方組織戰中。

她進一步說明，這次選舉跟2019年不一樣，當年多提幾席可能對於有助於衝高政黨票，但這次的挑戰是，立委候選人要跟黨的理念相符合，2019年可能很多人是因為選舉而結合，選完就離開，也被說是柯的團隊來來去去；這次反而應該要找出符合民眾黨價值的人物提名應該要謹慎再小心。

「尤其不分區名單應該要符合民眾黨的價值」，黃瀞瑩說。不管提多少人選，每個人都要有專業的特質、符合民眾黨的價質；不分區名單開得漂亮、加上區域立委名單有一些代表性，這個是整體民眾黨要走的選戰方向。

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