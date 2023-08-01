專訪／柯文哲仇女？黃瀞瑩幫背書：柯若歧視女性　我不會跟他5年

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但她話鋒一轉表示，有人說因為柯文哲歧視女性所以女性粉絲很少，「我覺得這句話的邏輯不存在」，柯文哲歧視女性這件事首先是民進黨幫他貼的標籤，如果柯文哲歧視女性的話，那柯文哲的團隊裡面怎麼會出現黃珊珊、怎麼會出現黃瀞瑩、怎麼會出現陳智菡、怎麼會出現蔡壁如等等等的政治人物？就她自己跟她團隊工作這麼久下來，如果柯文哲真的歧視女性的話，「我想我不會在這裡待五年。」
黃瀞瑩接著說，怎麼增加女性粉絲也是民眾黨一直在思考的事，但當去現場看過柯的一些活動或是見面會，或是她自己主持過幾場的選舉造勢活動，「我覺得他（柯）女性粉絲不會少，可能大家比較少看到。」
她舉例，記得2018年競選市長連任的那一年，民眾黨有一台行動卡車可以到處開，後來停在西門町的廣場上面做一個年輕人的造勢活動，那一天印象很深刻，很多女生拿著手機在台下錄IG的限動，然後一直在台下喊說阿北好可愛、阿北好可愛，「雖然我不是很理解到底可愛在哪」，黃瀞瑩笑說，但確實有一些年輕的女性粉絲，可能不是像一場716的遊行就可以判定他到底有沒有這些女粉。
而黃瀞瑩也提醒，總統大選到後來一定會進入組織肉搏戰的部分，也就是說現場的實體人家要看到多少人、大家要看到支持者的樣貌是那些，這是接下來民眾黨必須要面對到的問題。
對於柯文哲近期的頻繁失言，黃瀞瑩則緩頻，正負聲量在選舉過程中一定都會有，但正負聲量的部分她覺得是好事，因為代表大家對柯是有感覺的。黃瀞瑩說，柯文哲不是典型的總統候選人，所以他的總統之路跟傳統的不同。「柯文哲有一個特質就是他會道歉，他會反省、他會進步、他會進化，在我過去跟他的這五年應該也不少。」從幕僚的角色來看，柯有在進步，當他意識到他有說錯甚麼東西的時候，他會坐下來，「我真的沒看過過去有政治人物會坐下來給幕僚罵，這是他成長跟進步的過程」，若他是典型的總統候選人的樣子，那他就不是柯文哲了。
對於未來要修正的地方，黃瀞瑩認為，在面對重大政策上，背後還是要有一個智囊團去幫他擬定一些策略，然後他在發言的時候去依照這樣的方向去做；至於大家喜歡問他的時事議題，這個就是保有他個人風格的時候，「柯文哲就是柯文哲，沒有人可以去代他或改變他，這也是柯粉會支持他的原因。」